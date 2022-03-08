Çankırı´da silahlı kavga: 1 ölü



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, aralarında husumet bulunan Mert Y. (26) ile Yavuz K., tartıştıktan sonra birbirlerine tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mert Y. hayatını cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Mert Y. (26), iddiaya göre elinde tüfekle aralarında husumet bulunan Yavuz K.'nın kuaför dükkkanının önüne geldi. Dışarı çıkan Yavuz K. ile Mert Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Mert Y., Yavuz K.´ya tüfekle ateş etti. Kaçarak dükkana giren Yavuz K. da tüfekle dışarıya çıkarak Mert Y.'ye ateş etti. Mert Y., vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Mert Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yavuz K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili sotuşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2022-03-08 21:09:37



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