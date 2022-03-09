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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ gönüllü Türk elçileri yetiştiriyor

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Bugün Sudan'da, Cibuti'de, Somali'de, Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye denilince akla gelen ilk yer Çankırı'dır" dedi.

ÇAKÜ gönüllü Türk elçileri yetiştiriyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bugün Sudan’da, Cibuti’de, Somali’de, Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye denilince akla gelen ilk yer Çankırı’dır” dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademik yetkinliği, İngilizce seviye program sertifikaları ile Türkiye’nin önde gelen dil eğitim merkezlerinden biri olan ÇAKÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim kadrosu ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürbüz Özdemir tarafından karşılanan ve merkez hakkında bilgi alan Rektör Çiftçi, daha sonra merkez bünyesinde görev yapan hocalar ile bir araya geldi. Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin gönül coğrafyası yaklaşımına uygun olarak uluslararası öğrencilerini de erdemli bilgi ile donatmanın yanı sıra, Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci yetiştirme noktasında eş değer üniversiteler arasında bugün bir misyonun öncüsü olduğunu ve bu konu da bir marka haline geldiğinin altını çizen Rektör Çiftçi, “Bugün ziyaret ettiğimiz yerlerde ve Yükseköğretim Kurulu yetkililerinden öyle güzel dönüşler alıyoruz ki onlar da bu husustaki başarımız noktasında bize memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Birçok ülke de yüksek lisans öğrenci değişim programlarında özellikle bizim üniversitemizi tercih ediyor” dedi.
Artan talepler karşısında öğrenci niteliğini artırmaya gittiklerini ifade eden Rektör Çiftçi, bu taleplerin bir emek ve gayret sonucunda ortaya çıktığını ve bunun ülkesine hizmet etmeyi görev edinmiş ve sorumluluk sahibi bir ekip işi olduğunu ifade etti. Bu vesileyle merkezde görev yapan hocalara ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Çiftçi, insan yetiştirmenin bir sanat olduğunu ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin geriye dönüp bakıldığında uluslararası alanda bu sanatı en iyi icra eden kurumlardan biri olduğunu söyledi.
Çiftçi, “Bugün Sudan’da, Cibuti’de, Somali’de, Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye denilince akla gelen ilk yer Çankırı’dır. Bunu gittiğimiz ülkelerde ve bize gelen ülkelerinin bakan ve eğitim yetkililerinden edindiğimiz izlenimlerle çok rahat görebiliyoruz. Bu başarıda Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere Türk kültürü, Türk dili ve Türk misafirperverliğini en güzel örnekleri ile sunmasın payı büyük. Bu samimiyet karşılığında uluslararası öğrencilerimiz birer gönüllü Türkiye elçisi olarak ülkelerine dönüyorlar. Bu başarı hepimizin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Rektör Çiftçi konuşmasının ardından merkezde görev yapan hocaların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyerek çözüm önerilerini bulundu ve fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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