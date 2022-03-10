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Çankırı Valisi Ayaz'dan 'stokçuluk' açıklaması: "Denetimlerimiz arkadaşlarımız tarafından kesintisiz olarak sürmektedir"

İHA

Çankırı Valisi Ayaz'dan 'stokçuluk' açıklaması: "Denetimlerimiz arkadaşlarımız tarafından kesintisiz olarak sürmektedir"

Stokçuluğun önlenmesi amacıyla kent genelinde denetimlerin arttırıldığını açıklayan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Denetimlerimiz arkadaşlarımız tarafından kesintisiz olarak sürmektedir" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yağ stoku fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili kent genelinde sürdürülen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. 2022 yılında 142 iş yerinde 936 ürünün denetlendiğini ve son süreçte stokçuluğun önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde herhangi aykırı bir duruma rastlanmadığını ifade eden Ayaz, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

"Herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyebiliriz"
Marketlerde stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini ifade eden Ayaz, “Son dönemde stokçuluğu yapan, fiyatlarda yükseltme yapan, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerimiz etkin bir şekilde sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Raflarda yağların bulunduğunu, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyebiliriz. Fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerimiz arkadaşlarımız tarafından kesintisiz olarak sürmektedir. Şu anda da ilimiz genelinde bu anlamda fırsatçılık yapan, depoda tutan herhangi bir işletmeci tespit edilmedi” dedi.

“Stokçulara izin vermiyoruz”
Denetimlerin her gün yapıldığını söyleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Bununla ilgili olarak da ilimizde geçen yıl boyunca da denetimlerimiz kesintisiz olarak devam etmişti. Bu yıl da yine hem ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili arkadaşlarımız, hem merkezimizde Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde denetimler aralıksız olarak devam etmekte. Bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Biz vatandaşımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması, ticaretin kurallarına göre işlemesi noktasında kesintisiz bir şekilde görevimizi ifa etmekteyiz. 2021 yılında 5 bin 82 iş yerinde 3 bin 162 ürün denetlendi. Bununla ilgili olarak 5 iş yeri hakkında perakende satış kurallarına aykırılıktan dolayı tutanak tutuldu. Bu konuda ceza verme yetkisi rekabet kuruluna ait tutulan tutanaklar rekabet kuruluna iletildi. 2022 yılı başından itibaren ise 142 iş yerinde 936 ürün ile ilgili olarak denetim yapıldı. Şu ana kadar tespit ettiğimiz herhangi bir aykırılık yok. Dediğim gibi ilçelerimizde de kaymakamlarımızın başkanlığında bugün de devam eden süreci arkadaşlarımızla beraber zoom uygulaması üzerinden değerlendirdik. Yine denetimler aralıksız bir şekilde devam edecek. Dediğim gibi amacımız hem ticaret hayatını düzgün işlemesi hem de vatandaşımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması. Marketlerimizde şu an için yağ stoku ile ilgili bir sorunumuz yok. Şu anda il genelinde kesintisiz olarak marketleri her gün arkadaşlarımız 2 defa ziyaret ediyorlar, ürün olup olmadığı konusunu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak"
Sayın Cumhurbaşkanımız hem dün hem de bugün teyit ettiler vatandaşımız gıda konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Bundan sonraki zamanda da yaşamayacaklar. Sosyal medyada yazan spekülasyonlara itibar etmesinler ve herhangi bir paniğe kapılmamasını istiyoruz. Devletimiz pandemi sürecini çok iyi bir şekilde yönetti, bu süreçte de hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Biz bunu bir kere daha garanti etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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