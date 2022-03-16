ÇAKÜ’de “Açık Erişim ve ÇAKÜ Açık Erişim Uygulamaları” toplantıları sürüyor

Çankırı Karatenin Üniversitesi tarafından düzenlenen "Açık Erişim ve ÇAKÜ Açık Erişim Uygulamaları" konulu toplantılar devam ediyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Açık Erişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve "Açık Erişim ve ÇAKÜ Açık Erişim Uygulamaları" konularının konuşulduğu toplantılar serisi İslami İlimler Fakültesi ile devam etti. Toplantıda açık erişimin, akademisyenlerimizin yayınlarının etkisinin artmasında ve üniversitemizin prestijinin yükselmesinde oynadığı rolün önemi üzerinde duruldu.
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