“Endüstri 4.0 ile Çalışma Yaşamının Geleceği” eğitimi gerçekleştirildi

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Öztuna, “Endüstri 4.0 ile Çalışma Yaşamının Geleceği” konulu eğitim verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Öztuna, İŞKUR’un İK Platformu kapsamında “Endüstri 4.0 ile Çalışma Yaşamının Geleceği” konulu eğitim verdi. Eğitime, Türkiye genelinde İŞKUR’da görev yapan iş ve meslek danışmanlarından branşlaşma kapsamında işveren danışmanlığı hizmeti verenler katıldı.

Eğitimde, Sanayi Devrimi’nin 4’üncü jenerasyonu olan Endüstri 4.0 hakkında bilgiler veren Öztuna, iş sağlığı ve güvenliği ile Endüstri 4.0 arasındaki ilişki üzerinde de önemle durdu.

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