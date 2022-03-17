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Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı’dan ÇAKÜ’yü ziyaret

İHA

Libya Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı’dan ÇAKÜ’yü ziyaret

Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret eden Libya Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı, “Öğrencilerimiz Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan ve kendilerine gösterilen ilgi, destek ve yaklaşımdan çok memnunlar” dedi.
Libya Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile görüştü. Ziyarette ÇAKÜ’de Libya Devleti bursuyla eğitim gören Libyalı öğrencilerin durumları ve Libya’dan Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne gelmek isteyen yeni öğrencilerin izleyecekleri yol haritası ve müracaat aşamalarını değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararasılaşma kültürüne çok önem veren ve bu anlamda ciddi adımlar atan bir üniversite olduğunu ifade ederek, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak iki ülke arasındaki bu bağları daha da güçlendirmek ve geliştirmek adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Diğer uluslararası öğrencilerimizde olduğu gibi Libya vatandaşı öğrencilerimizi de en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerine donanımlı bir şekilde göndereceğiz. Biz Uluslararası öğrencilerimizi sadece bize eğitim için gelen birer öğrenci olarak görmekten ziyade onların Türkiye’nin, Çankırı’nın ve Üniversitemizin kültür ataşesi olarak görüyoruz. Bugün bizim attığımız temeller sayesinde ilerde iki ülke arasında daha güçlü bağlar kurularak stratejik ortaklıklar ve güçlük dostluk ilişkileri kurulacaktır. Küreselleşen dünya düzeni içerisinde bu dostlukların önemi de her geçen gün artıyor. Sayın Akademik Ataşemiz ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Sayın Büyükelçinin de katılımıyla ikili anlaşmalar ve işbirliği çalışmalarına imza atarak ilişkilerimizi güçlendireceğiz” dedi.
Libya Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ise Libyalı öğrencilerin sorun ve önerilerini doğrudan takip edebilecek ve büyükelçilikle iletişim halinde olacak bir personelin görevlendirileceğini ve çözüm odaklı bir yaklaşımla sürecin yürütüleceğini belirtti.
Libya Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin A Aarbı da Çankırı’ya ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne geldiğinde hiç yabancılık çekmediğini kendini evinde gibi hissettiğini söyleyerek, “Bizim ülke olarak yurtdışında eğitim alan yaklaşık bin 500 yüksek lisans öğrencimiz var ve bunların bir kısmı da Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim görüyor. Onlar aracılığıyla ÇAKÜ’yü yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimiz Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan ve kendilerine gösterilen ilgi, destek ve yaklaşımdan çok memnunlar. Bu yaklaşımda ülkemizden buraya daha çok öğrenci talebi oluşmasını da beraberinde sağlıyor. Bugün bu konu üzerinde Sayın Rektörümüzle önemli adımlar attık. Sayın Büyükelçimiz de ziyarette bulunmak istiyorlar. Biz de sayın rektörümüzü misafir etmek istiyoruz. Öğrencilerimiz adına ve misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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