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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çitçi’den TÜBİTAK projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi

İHA

Rektör Çitçi’den TÜBİTAK projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜBİTAK projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversite bünyesinde görev yapan ve TÜBİTAK projesi yürüten ve projelerde görev alan akademisyenlerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Uluyazı Yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda projeler hakkında bilgi alan Rektör Çiftçi, alanında özgün projelerin Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülüyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sosyal bilimler alanında da TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projelerin olmasının ÇAKÜ için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Çiftçi, üretmenin ve bunun çıktıya dönmesini görmenin mutluluğunun bir akademisyen için paha biçilemez olduğunu söyledi.
Üretken bir ekiple aynı kurum bünyesinde bulunmanın kendisini de heyecanlandırdığını söyleyen Rektör Çiftçi, “Fen bilimleri alanında ürüne dönüştürülebilir çıktıları hedefleyen projelerimizin olmasının yanında sosyal bilimler alanında önemli projelerimizin olması akademik parametrelerimiz açısından memnuniyet verici. Özellikle sosyal bilimler alanında bizim bilimsel çalışmaları çıktıya dönüştürme ihtiyacımız var. Yürütülen projelerin ilgili alanlarda yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olacağına inancım tamdır. TÜBİTAK projesi üretkenliğin bir göstergesidir. Biz bu projelerin ve üretkenliğinizin devamını arzuluyoruz. İdari görevler zor görevler ve bir akademisyenin bilimsel çalışma performansını da çok etkiliyor. Biz de yönetim olarak bu eksikliğimizi üreten insanların önünü açarak gidermek ve sizlere pozitif ayrımcılıkla destek olmak istiyoruz” dedi.
Üniversitelerin klasik anlayış içerisinde eğitimöğretim yapma ve bilgiyi üretip yayma görevlerinin olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Tabii değişen dünya şartları ve hızına yetişilemeyen küreselleşme içerisinde klasik anlayışın dışına çıkmak zorundasınız. Yenidünya içerisinde siz belli dengeler içerisinde aktif olmak istiyorsanız her alanda güçlü olmak zorundasınız. Ekonomik, siyasi ve sosyal alandaki başarıların tetikleyicisi de yapılan başarılı bilimsel çalışmalardır. Yani sadece eğitim öğretim faaliyeti yapan üniversite hayatının dışında ARGE çalışmalarına önem veren, toplumun beklentilerini karşılayan, toplumsal katkıyı önceleyen bir anlayış oluşturuldu üniversitelere. Değişen dünya şartlarında üniversiteler de kendilerini farklı şekilde konumlandırmaya başladı. Üniversitelerde artık bir rekabet içerisinde. Bu rekabet üniversiteleri farklı odaklanmalarla bir paradigma değişikliğine yönlendirdi. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bizde bu paradigma değişikliğini yaşamaktan ve yönetmekten de memnunuz. Projeler ortaya konur, çıktılar alınır ve sonraki projeler için de bir referans elde edilir. Yani önceki proje sonraki projenin mihenk taşı sonraki proje ise bir sonraki projenin temel taşı olacaktır. Biz buna sürekli yenilenme içerisinde devam eden daimi tekamül diyoruz. Bu daimi tekamül içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak farkındalığımızı ortaya koymak istiyoruz. Eğitimöğretimi her üniversite belli bir düzeyde yapar. Önemli olan ARGE çalışmaları yürütüp, projeler üretmek, yeni bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır. Bu da iyi bir ekip ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olmaktadır. Biz de işin mutfağında olan ve ekip ruhu ile hareket eden sizleri dinlemek ve desteklemek için bugün bir aradayız. Bilgi üretmek, bilimsel çalışma üretmek bir akademisyen için tutkudur. Biz biliyoruz ki o tutkunun bedelini de hiçbir maddi karşılıkla ödeyemeyiz. İstiyoruz ki yapacağımız manevi motivasyonlar ve sunacağımız maddi desteklerle bu proje kültürünü yaygınlaştıralım ve üreten bir üniversite olalım. Bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.
Toplantıya katılan akademisyenler, özellikle şehirdeki eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde olmak ve yükseköğretim öncesi gençleri araştırma alanlarına yönlendirmenin yanı sıra onlarda araştırma isteğini de geliştirmek için okullarda bilim söyleşileri formatında eğitim seminerleri düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade etti. Konuşmasının ardından proje ekibinin taleplerini ve yeni proje çalışmalarını da dinleyen Rektör Çiftçi, akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

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