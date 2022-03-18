Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çankırı Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve STK üyeleri katıldı.
Programda Çankırı Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi. Gösteriden sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi.
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