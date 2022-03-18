Öğrenciler Milletvekili Çivitçioğlu'nun eline kına yaktı

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İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun eline kına yaktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı kutlamaları çerçevesinde, Çankırı Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun eline kına yakıldı.

"Kınalı Ali Destanı"ndan esinlenerek, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun eline kına yakan öğrenciler, konukları duygulandırdı.

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