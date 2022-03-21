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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale şehitlerini anmak için karda tırmanış yaptılar

İHA

Çanakkale şehitlerini anmak için karda tırmanış yaptılar

Çankırı'da sporcular, Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla karla kaplı dağda 12 kilometrelik tırmanış yaptı.
Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla tırmanış etkinliği düzenlendi. Çankırı'dan 7 Kastamonu'dan 2 sporcunun katılımı ile gerçekleşen tırmanış kapsamında sporcular Namaztepe'de 12 kilometrelik tırmanış yaptı. Kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen sporcular, zirveye ulaştı. Zirvede şehitler için anma töreni düzenlendi. Şehitler için dua eden sporcular daha sonra başlangıç noktalarına dönüş yaptı.

Tırmanış ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi M.Kemal Karatatar, “Saat 8.50’de liderliğimde oldukça soğuk havada, kuvvetli ve soğuk esen rüzgarla, karla kaplı zemin üzerinde tırmanışa başlandık. Bin 550 metre rakımlı Bey Yayla civarında rüzgar arttı. Yayla irtifasında tırmanışa devam edilmesi ya da dönülmesi fikri sporculardan alındıktan sonra zor şartlarda zirve tırmanışına devam ettik. Zirveye yaklaştıkça rüzgarın şiddetini artırması tırmanışı sıkıntılı hale getirdi. Zirveye ulaştık. Burada bayrak ve flamalar açıldı, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerimiz için duaların edilmesiyle yapılan törenin ardından hızlıca dönüşe geçtik. Dönüşte izlerimizi dahi göremedik. Başlangıç noktasına yaklaştıkça görüşümüz arttı. Başladığımız noktaya katılan tüm sporcularla ulaştığımızda saat 14.10 olmuştu” dedi.
Tırmanış sonunda Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi M.Kemal Karatatar ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci katılan tüm sporcuları kutlayarak teşekkür etti.

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