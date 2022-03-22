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Çankırı'da korona virüs vaka sayıları son bir ayda yarı yarıya düştü

İHA

Çankırı'da korona virüs vaka sayıları son bir ayda yarı yarıya düştü

Çankırı'da korona virüs vaka sayıları son bir ayda yarı yarıya düştü. Vatandaşlar tedbirlere uyulması ile korona virüs bitebileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 1925 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı 789,76 olarak kayıtlara geçmişti. Çankırı'daki vaka sayıları son bir ayda yarı yarıya düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan il bazlı korona virüs vaka sayılarında, Çankırı'daki 100 bin kişide görülen vaka sayısı 346,54 olarak kaydedildi. Kentte yaşayan vatandaşlar ise yaşanan vaka sayılarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ile gerçekleştiğini söyledi.

“Tüm Türkiye’de düşmeli”
Vak'a sayılarında yaşanan düşüşün kurallara uyulması ile devam edeceğine dikkat çeken Burak Doğan, “Vak'a sayılarının tüm Türkiye genelinde düşmesi gerekiyor Çankırı’da düşmesi benim için bir anlam ifade etmiyor. Virüsün maska ve sosyal mesafe kuralına uyduktan sonra bulaşacağını zannetmiyorum” dedi.

“Ülkemiz şu an sağlık konusunda gayet iyi durumda”
Türkiye’nin sağlık konusunda iyi olduğunu söyleyen Ömer Levent isimli vatandaş, “Vak'a sayıları yarı yarıya düşmüş ama tamamen virüs bitmiştir diyemeyiz. Ben hala gerekli yerlerde maskemi takmaya devam ediyorum, Allah'a şükürler olsun, vakalar yarı yarıya düştü. Ülkemiz şu an sağlık konusunda gayet iyi durumda, yine kapalı ortamlarda sürekli maske takmamız gerekiyor. Tedbirleri elden bırakmamız lazım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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