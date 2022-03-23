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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çiftçi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışını gerçekleştirdi

İHA

Rektör Çiftçi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışını gerçekleştirdi

Ankara Üniversite Tanıtım Fuarının açılışında gençlere seslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizler sizleri, geleceği inşa eden kişiler olarak görmekteyiz” dedi.
Ankara ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günlerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin içinde bulundukları sınav maratonu ve akabinde doğru tercih yapabilmeleri konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerine yaptığı konuşmasında, öğrencilere önemli mesajlar verdi.
Fuarın, katılan tüm öğrencilere güzel dokunuşlar yapacağına inandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Harun Çiftçi, “Bizim geleceğe dönük planlarımız, programlarımız var. Bu manada asıl amaç ve gayemiz, geleceğimizi inşa edecek nesilleri en iyi şartlarda yetiştirmek. Çünkü üniversiteler, temelinde insan inşa eden kurumlardır. İşte bu nedendendir ki insanın olduğu her yer üniversitelerin bir uğraşı alanıdır. Kısaca insan ile ilgilenen her müessese, üniversitelerin bir paydaşıdır. Bu bakımdan biz, fuarcılık da dahil olmak üzere, öğrencilerimizle ilgilenmek isteyen, öğrencilerimize yön vermek isteyen bütün kuruluşları bir paydaş olarak kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi yönlendirmek adına çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Devir değişiyor ve artık üniversite rektörleri şu an olduğu gibi sizin huzurunuza gelip üniversitelerinin planlarını, projelerini ve potansiyellerini anlatıyorlar. Bu önemli bir hadisedir. Rekabet edilebilirlik şartları içerisinde, sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz bir çağda yaşamaktayız” dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında verdiği bilgilerle konuşmasını sürdüren Çiftçi, ÇAKÜ’nün 2007 yılında kurulan genç ve dinamik bir üniversite olduğunu belirtti. Üniversitenin 19 bin öğrencisi olduğunun ve bu öğrencilerin 4 bin kadarının da dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrencilerden oluştuğunun altını çizen Rektör Çiftçi, bu anlamda ÇAKÜ’nün Türkiye’nin uluslararasılaşmasına son zamanlarda ciddi ölçüde katkı sağladığını ifade etti. Rektör Çiftçi, uluslararası öğrencilere sadece eğitim vermekle kalmadıklarını, aynı zamanda eğitimlerini bitirip mezun olduktan sonra onları gönüllü birer Türkiye elçisi olarak memleketlerine gönderdiklerini de sözlerine ekledi.
Konuşmasında, sağlık alanında öne çıkan bir üniversite olduklarını belirten Çiftçi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ek olarak Eczacılık Fakültesi açılması için de gerekli hazırlıkları yaptıklarını, en kısa sürede bu fakülteyi de açarak ÇAKÜ’nün sağlık alanındaki yetkinliğini pekiştireceklerini söyledi. Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin konum itibariyle Ankara sathında yer alan bir üniversite olmasına da bağlı olarak öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bir üniversite olduğunu ifade etti. Verdiği bazı sayısal veriler doğrultusunda, bu durumun özellikle Hukuk Fakültesi’nde açıkça görüldüğünü belirten Harun Çiftçi, “Hukuk Fakültemiz, şu an bulunduğu şehrin nüfus oranlarına göre, Türkiye’nin en fazla öğrenci yoğunluğuna sahip hukuk fakültesi konumundadır. Fakültemize 200’ün üzerinde öğrenci alıyoruz. Özellikle, yatay geçişler neticesinde öğrencilerimizin başka üniversitelere gidebilme ihtimalini düşünürken, bunun tam aksine sürekli olarak fakültemizin öğrenci sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Her dönem 275280 arası öğrenciyi fakültemize almaktayız. Bu durum, öğrencilerin Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne olan ilgisinin de açık bir göstergesidir” diye konuştu.
Edebiyat Fakültesi’nin de öğrenciler tarafından yoğun tercih edilen bir fakülte olduğunu belirten Rektör Çiftçi; bu fakültede, son zamanlarda tercih bakımından oldukça revaçta olan Psikoloji Bölümü gibi bazı bölümlerin bulunduğunu da vurguladı.
Doğru tercihte, fiziksel imkânlarının yanı sıra üniversitelerin öğrencileriyle olan ilişkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, bu konuda ÇAKÜ’nün öne çıkan bir üniversite olduğunu dile getirdi. Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını belirten Rektör Çiftçi “Öğrenci odaklı olabilmeyi ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? Biz öğrencilerimizin zihninde, dünyasında, ruhunda ve duyular dünyasında ne kadar iz bırakabiliyoruz? Geleceğini yönlendirmede ne kadar etkili olabiliyoruz? İşte bu soruların cevabını, yerinde görmeniz en doğrusu olacaktır. Üniversitemiz, Ankara’ya olukça yakın bir mesafede olup sizleri Çankırı’da ağırlamaktan son derece memnun oluruz. Bizler sizleri, geleceği inşa eden kişiler olarak görmekteyiz” şeklinde konuştu.
Fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandıran ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi; İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy ve EKET Fuarcılık Genel Müdürü M. Uğur Tok ile fuarın açılış kurdelesini kesti.
Açılışın ardından fuarda yer alan ÇAKÜ standına geçen Rektör Çiftçi, burada öğrencilerin merak ettiği sorularını cevaplandırdı.

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