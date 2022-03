40 bin öğrencinin ziyaret ettiği Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda ÇAKÜ’ye büyük ilgi

Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nı ziyaret eden öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonu ve himayesinde başlatılan bölgesel fuarların bir ayağı olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), 40 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuara çok sayıda öğrencisiyle katılım sağlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin (ÇAKÜ) standı ise öğrencilerden büyük ilgi gördü. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı, “Trakya”, “Güneydoğu”, “Doğu Anadolu”, “Doğu Karadeniz”, “Güney”, “Ege”, “İç Anadolu”, “Doğu Akdeniz” ve “İpekyolu” kariyer fuarlarıyla birlikte gerçekleştirilen toplam 10 fuardan biri olmakla beraber, bölgenin en büyük kariyer fuarı olma özelliği de taşıdı.

Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde Gölköy yerleşkesinde düzenlenen fuarda Çankırı Karatekin Üniversitesi’yle birlikte toplam 16 üniversite paydaş olarak yer aldı. Fuardaki açılan stantlarda Türkiye'nin önde gelen resmi kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, kendi alanlarına göre önemli konumlarda bulunan 150 iş insanı ve akademisyen tarafından gerçekleştirilen panel ve söyleşilere, sonrasında da atölye çalışmalarına katılım sağlama imkânı buldu. Ayrıca, bölge illerden katılım sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmaları, meslek odaları, bankalar, finans kuruluşları ve 300'ün üzerinde önemli firmanın yer aldığı fuar, gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde öğrencilerin iş ve staj imkanı bulabilmesi noktasında da oldukça verimli geçti.

Başta üniversiteli gençler olmak üzere, gençlerin ilgi ve yetenek alanlarına göre iş dünyasıyla buluşturulmasının hedeflendiği BATIKAF, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BAKÜB) Türk Halk Müziği Topluluğunun verdiği konser ile başladı. Topluluğun ilk sahnesi de olan konserde, fuara katılan illerin halk müzikleri icra edildi. BAKÜB Sanat Etkinlikleri Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece’nin katkılarıyla, Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan tarafından hazırlanan konserde, ünlü bağlama virtüözü Hasan Genç’in yanı sıra paydaş üniversitelerin akademisyenleri de katıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü akademisyeni Öğr. Gör. Hakan Aykurt konserde yer alırken “Evlerinin Önü Yaldız Piyade” türküsü ise konserde Çankırı yöresine ait seslendirilen eser oldu. Konserin ardından, BATIKAF tanıtım filminin gösterimi ve fuara en çok katkı sağlayanlar olarak ifade edilen altın sponsorlara teşekkür plaketi verilmesiyle açılış programı devam etti. Çankırı’dan SUMITOMO RUBBER AKO Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise verdiği büyük destek nedeniyle altın sponsor olarak plaket alanlar firmalar içerisinde yer aldı. Açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin akabinde ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin de bulunduğu protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar’ın ilgi gören stantlarından olan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin standında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi çok yoğun bir katılımla bu fuarda yerini aldı. Üniversitemizin standı ise fuarda dikkat çeken stantlardan biri oldu. Burada öğrencilerimiz, kariyerlerinin şekillendirilmesi noktasında bazı temel bilgileri stanttaki görevli personelimizden aldılar. Bu fuarın öğrencilerimiz için önemli çıkış kapılarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bu fuar, bütün sektörleri bir arada buluşturan bir fuar oldu. Ayrıca, hedef kitleye dönük yeni bilgilerin verilmesi ve öğrencilerimizin geleceğe dönük kariyer fırsatlarını yakalayabilmesi bakımından da bu fuar oldukça önemli bir organizasyon. Biz bu tarz fuarların devam etmesini istiyoruz. Bu anlamda üniversite olarak her türlü benzer fuar ve etkinliğin içerisinde olmaya da gayret göstereceğiz. Çünkü bizim öncelikli amacımız, öğrencilerimizi piyasanın istediği şartlarda nitelikli ve donanımlı olarak yetiştirebilmek, onları iş gücü piyasasına en iyi şekilde hazırlayabilmektir. Bunun önemli bir yolu da öğrencilerimizi böyle faydalı organizasyonların içerisinde konumlandırabilmekten geçmektedir.”

Çankırı’daki iş dünyasından fuara katılımları da değerlendiren Rektör Çiftçi “Çankırı bu fuara çok ilgi gösterdi. Özellikle üniversitemiz, ticaret ve sanayi odamız, organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi bölgelerimizde yatırım yapan firmalarımız, bu fuara çok ciddi manada ilgi gösterdi. Örneğin SUMITOMO fuardaki altın sponsorlardandı. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi’nin standı da fuarda ilgi gören stantlardandı, orayı da ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Onların da üniversitemizden, öğrencilerimizden beklentilerini ve talepleri var. İlerleyen süreçte çok güzel bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum. Hem öğrencilerimiz lehine hem de piyasanın lehine güzel adımlar atılmış olacak. Fuara katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen tüm personelimize de özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitemiz ve tüm Çankırı olarak hep birlikte daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Fuara katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri ise fuarın beklediklerinden çok daha faydalı geçtiğini belirterek her stantta oldukça farklı ve önemli bilgiler edinme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.