Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat Tarihi kaya mezarlarını görmek isteyenler sprey boyalı tahribatla karşılaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat Tarihi kaya mezarlarını görmek isteyenler sprey boyalı tahribatla karşılaşıyor

İHA

Bin 500 yıllık tarihe sprey boyalı tahribat Tarihi kaya mezarlarını görmek isteyenler sprey boyalı tahribatla karşılaşıyor

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaklaşık bin 500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya mezarları ve şapelin duvarları sprey boyayla tahribata uğratıldı. Kaya mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde Geç Roma döneminde tüf kayaların oyulması ile inşa edilen İndağı Kaya Mezarları, yaklaşık bin 500 yıllık tarihi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. KastamonuÇankırı karayolu üzerinde bulunan tepedeki İndağı Kaya Mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. İçerisinde kilise, odalar ve çok sayıda mezarın bulunduğu kaya mezarları, 1995 yılında 1. derece sit alanı arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Sprey boyayla tahribata uğratıldı
Roma’nın son dönemlerinden itibaren kullanıldığı tahmin edilen kaya mezarlarının define arayan şahıslar ve sprey boyayla duvarlarının boyanarak tahribata uğratılması ise görenleri şaşırtıyor. Kaya mezarlarının dış cephesinin ve içerisinde bulunan odaların duvarlarının sprey boyalar ile tahribata uğratılmış durumda olduğunu gören vatandaşlar, tepki gösteriyor. Kaya mezarlarındaki tüm odaların duvarlarında sprey boyayla yazılmış yazıların olduğu ve zemini ile duvarlarının defineciler tarafından kazıldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan edilecek
YEREL HABERLER Heyelanın yaşandığı köy, 'afete maruz bölge' ilan ...
40 bin öğrencinin ziyaret ettiği Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda ÇAKÜ’ye büyük ilgi
YEREL HABERLER 40 bin öğrencinin ziyaret ettiği Batı Karadeniz ...
220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER 220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.