Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

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Çankırı'da düzenlenen uçurtma şenliğine çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vali Ayhan ÇEVİK Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinesinde uçurtma şenliği gerçekleştirildi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Down sendromu, otizme farkındalığın oluşturduğu şenlikte birçok etkinliğe imza atıldı. Palyaçolar, yüz boyama ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi.

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