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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkeş Meslek Yüksekokulu Çerkeş’te hizmet verecek

İHA

Çerkeş Meslek Yüksekokulu Çerkeş’te hizmet verecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu, 20222023 eğitimöğretim yılından itibaren ilçe merkezinde tahsis edilen binada hizmet verecek.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu 20222023 eğitimöğretim yılından itibaren Çerkeş ilçesinde hizmet vermeye devam edecek. Mevcut belediye binasının Çerkeş Belediyesi tarafından tadilatının yapılmasının ardından Çerkeş Meslek Yüksekokulu ilçe merkezinde eğitim vermeye başlayacak. Ayrıca Çerkeş Meslek Yüksekokulu için kısa süre içerisinde yeni fiziki mekanlar yapılarak eğitim ve öğrenci kapasitesi artırılacak.
Konuya ilişkin Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesi arasında üçlü işbirliği protokolü imzalandı. ÇAKÜ Rektörlük makamında imzalanan Çerkeş Meslek Yüksekokulu yer tahsisi protokolüne Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı birlikte imza attı.
Protokol, imzalayan üç kurumun işbirliğiyle, Çerkeş Meslek Yüksekokulu için Çerkeş Belediyesinin tahsis edeceği binanın Çerkeş Kaymakamlığı tarafından imkanlar dahilinde personel desteğinin, öğrencilere sunulacak barınma, ulaşım, sosyal ve kültürel hizmet ve taleplerin, Çerkeş ilçesindeki öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarının karşılanabilmesini ve lokanta, kafe, yemekhane gibi mekanların yeterliliklerinin sağlanmasını içeriyor.
İmza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Çerkeş halkının yöneticilerinin sürekli kendilerinden Çerkeş MYO’nun eğitim ve öğretime faaliyete başlaması noktasında kendilerine ilettikleri talebi bütün tarafların özverisi ve yoğun çalışmaları sonrası bu şekilde sonuçlandırdıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.
“Bir eğitimci ve yönetici olarak bakış açımız her zaman şudur ki eğitim kurumları ait oldukları yerde eğitim vermelidir” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Bu her açıdan önemlidir. Çünkü, yükseköğretim kurumları bulundukları yerlere belli bir kültür, geniş bir vizyon, farklı bakış açısı, nitelikli insan sirkülasyonu sağlar. Bunun dışında yükseköğretim kurumları ekonomik olarak da bulundukları yerlere büyük bir rahatlık oluşturarak o şehrin veya ilçenin gelişimine büyük katkı sağlarlar. Öğrenciler için de ait oldukları yerde eğitim görmeleri ve kendilerini oraya ait hissetmeleri çok önemlidir. Tabi yükseköğretim kurumlarından halkın, esnafın ve yerel yöneticilerin farklı ve büyük beklentileri oluyor. İşte tüm bu nedenler ve beklentiler göz ününe alındığında Çerkeş MYO’nun ilçeye taşınması konusunda hem bizim isteğimiz hem de Çerkeş’in talebi vardı. Takdir edersiniz ki insan inşa eden bir eğitim kurumu olarak bizim birinci önceliğimiz olan öğrencilerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim görmelerini, barınma ve sosyal imkanlarını düşünmek de bizim için zorunluluktu. Tüm bunlar düşünüldüğü ve hazırlık süreci uzun sürdüğü için bu işlem biraz zaman aldı. Süreç uzadı ama Sayın Belediye Başkanımızın yoğun gayretleri, Kaymakam beyin destekleri ve Sayın Milletvekillerimizin iradeleri ve bizim özveri ve fedakarlıklarımız ile bu sürecin istediğimiz şekilde sonuçlanmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.
Rektör Çiftçi değerlendirmelerinin sonunda, yakın gelecekte yeni akademik birimlerle ilgili sevindirici haberlerinin olacağını belirtti.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu da ilçenin en üst düzey yöneticisi olarak Çerkeş halkının çok istediği Çerkeş Meslek Yüksekokulu’nun bundan böyle Çerkeş’te eğitim verecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ve Kaymakam olarak birer emanet olarak gördükleri Çerkeş MYO öğrencilerini en iyi şekilde misafir etmek ve eğitim görmelerini sağlamak için imkanlar ölçüsünde devletin tüm olanaklarını seferber edeceklerimi ifade etti.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise uzun süredir hem kendisinin hayali hem Çerkeş halkının isteği olan Çerkeş Meslek Yüksekokulunun artık Çerkeş’te eğitim vermesinin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

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