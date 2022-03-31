Akademisyenler ve öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde "58. Kütüphanecilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte akademisyenlerle öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluşup fidan dikti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "58. Kütüphanecilik Haftası" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Odabaş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Doç. Dr. Kasım Binici, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 30 dakika kitap okundu.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, okumanın önemine vurgu yaparak, "Okumanın önemini burada siz üniversite öğrencilerine anlatmaya gerek yok. Özellikle siz üniversite öğrencilerinin okuma oranının çok yüksek olması gerekiyor. Bunu gelecekte özel yaşamımız ve mesleki hayatımızda kazanıma dönüştürmemiz için gerçekten içselleştirerek yaşamamız gerekir. Ancak kitap okuma konusunda bizi tehdit eden unsurlarında olduğunu bilmeliyiz. Bizi tehdit eden en önemli unsurlardan biri de elimizden hiç bırakamadığımız cep telefonlarımız ya da ekran bağımlılığımızdır. Bu ekran bağımlılığı hastalığından kurtulmanın en iyi ve en kolay yolu da kitap okuma diyeti yapmaktır. Bu konuda kendimizle birlikte çevrimizi de okumaya ve okumanın önemine inandırmamız gerekiyor. Bugün yaptığımız etkinlikte kitap okumanın önemini en iyi şekilde anlatan sembol uygulamalardan biridir. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan siz değerli öğrencilerimize teşekkür ediyor., bir kez daha 58. Kütüphane Haftasını kutluyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın konuşması sonrası hep birlikte 30 dakika boyunca kitap okundu Etkinlik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve katılımcılar tarafından kampüse fidan dikilmesi ile sona erdi.

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