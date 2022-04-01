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Ekranların güçlü isimleri ‘kadın’ın önemini tartıştı Kadının tarihteki ve günümüzdeki konumu ÇAKÜ'de tartışıldı

İHA

Ekranların güçlü isimleri ‘kadın’ın önemini tartıştı Kadının tarihteki ve günümüzdeki konumu ÇAKÜ'de tartışıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşide bir araya gelen Yapımcı, Yazar Nurak Karadeniz, Haber Spikeri ve Yazar İnci Ertuğrul ve Haber spikeri Oya Çebi, kadının tarihteki ve günümüzdeki konumunu ve önemini tartıştı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kadın ve Aile Çalışma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Kadın: Geçmiş ve Bugün” temalı söyleşiye Yapımcı, Yazar Nurak Karadeniz, Haber Spikeri ve Yazar İnci Ertuğrul ve Haber spikeri Oya Çebi konuşmacı olarak katıldı. Çankırı Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yoğun ilginin olduğu söyleşide Nuray Karadeniz, İnci Ertuğrul ve Oya Çebi, kadının tarihteki rolü ve kadın eşitliği konularında önemli bilgiler verdi. Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak üretilen bilginin, tecrübenin topluma yansıtıldığı ölçüde değerli olabileceğini belirterek, öğrencilerle deneyimlerini paylaşan konuşmacılara teşekkür etti.

“Yunana gözümüzü çevirmek yerine Anadolu’daki halkın gözlenip araştırılması gerekiyor”
Rektör Çifçi’nin konuşmasının ardından başlayan söyleşide Nuray Karadeniz, kadının tarihteki rolü ile ilgili sunum yaptı. “Anadolu’nun kıymetini bilmemiz lazım” ifadelerine yer veren Karadeniz, “Bazı tarih yazarları uygarlığın ya da medeniyetin batı kültüründen kaynaklandığını söyler. Yunan kültürünü bize dayatırlar. Aslında Anadolu’nun kültür ve uygarlıkların kaynaklarıdır. Anadolu’nun yerli hakları, medeniyeti, sanatı, kültürü yaymıştır. Yunana gözümüzü çevirmek yerine Anadolu’daki halkın gözlenip araştırılması gerekiyor” dedi.
Daha sonra konuşan İnci Ertuğrul ve Oya Çebi de kadın erkek eşitliği ve günümüzdeki kadın hakları ihlalleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

“Çankırı ilk fırsatta ziyaret edilmeli”
Söyleşinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnci Ertuğrul, Çankırı’nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, “Çankırı’ya ilk gelişim bu. Biraz da neden daha önce gelmedim diye pişmanım. Çünkü Çankırı’yı tahmin ettiğimden çok daha güzel buldum. Buradan herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Hemen Ankara’nın dibi. İlk fırsatta ziyaret edilmeli. Tarihi evlerin restore edilip ziyarete açılması çok mutluluk verdi. Önümüzdeki dönemde Çankırı’nın turizm açısında merkez olacağını düşünüyorum. Çankırı’nın atmosferi bana çok mutluluk verdiği için bir gün daha konaklamaya karar verdim. Üniversiteler, toplumun gelişmesi açısında en önemli noktalardan birisi. Buradaki üniversite de yeni de olsa, gelişimi ile örnek gösterilebilecek bir üniversite” diye konuştu.

“Eşitlikçi bir dil olması gerektiğini düşünüyoruz”
Düzenlenen söyleşinin önemine değinen Nuray Karadeniz ise, “Günümüzün en çok tartışılan konularından birisi kadın. Kadını anlamak için insanı anlamak lazım. Biz bugün burada kadının toplum içerisindeki yeri ve günümüzdeki kadının konumu ile sosyal açıdan kadının bulunduğu noktayı tartıştık. 3 katılımcı olarak her ne kadar pozitif ayrımcılık yapılmış gibi gözükse de biz eşitlikçi bir dil olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bu deneyimlerimizi, tecrübelerimizi öğrencilerimizle paylaşmak istedik” şeklinde konuştu.

“Kadınlarımız ile ilgili bir program yapmayı faydalı bulduk”
Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak toplumun tüm sorunlarına karşı duyarlı olduklarını ifade eden Rektör Çiftçi ise, “Özellikle elimizdeki insan meselesini en iyi şekilde değerlendirmek, onları hayata hazırlamak bizim üniversitemizin ayrı bir hedefi. Toplumu inşa eden, insanları geleceğe hazırlayan kadınlarımız ile ilgili bir program yapmayı faydalı bulduk. Bu noktada bizleri yalnız bırakmayan konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugünkü toplantıda ilerleyen dönemler için çok güzel çıktılar olacak. Genlerimiz tecrübeli katılımcılarımızın fikirlerinden faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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