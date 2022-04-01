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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

İHA

Çankırı'da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı"nda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Sorumluluk sahamızda tedbirler almazsak daha çok arttığını görmüş olacağız" dedi.

Çankırı’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Çankırı’da düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”nda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Sorumluluk sahamızda tedbirler almazsak daha çok arttığını görmüş olacağız" dedi.
Çankırı Valiliği koordinesinde “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” düzenlendi. Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve yarına kadar devam edecek çalıştayın açılışında konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Detaylı bir çalışma yapmayı hedeflediklerini belirten Vali Ayaz, "Arkadaşlarımızda ellerinden geldikçe detaylı bir çalışma yapmaya ve her kurumdan arkadaşlarımızın katılım sağlamasına çalıştık. Bağımlılık belki de yaygın olarak alkol, uyuşturucu, sigara gündemimizde ama giderek yeni bağımlılık yapıcı maddelerinin türediği pandemi zamanında bağımlılık oranının arttığını görmekteyiz. Benim şahsi olarak çalıştaydan beklentim bir ilin genel bir fotoğrafını görebilmek inşallah bunlar sizlerin yapacağı çalışmalar ile önlenecek. Dediğim gibi sosyal problemlerin çözümü kolay değil, yine mahallelerimizde muhtarlarımız bu problemlere çözümler arayabilir. Bunun için bizim idare olarak alabileceğimiz en büyük tedbir önleyici tedbirler. Ben idareci olarak en çekindiğim konu; sorumluluk sahamızda tedbirler almazsak daha çok arttığını görmüş olacağız" dedi.
Çalıştay, yarın yapılacak sunumun ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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