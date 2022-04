Türkiye’nin savunma sanayisinde kullanılacak aküler Çankırı’da üretilecek KUZKA’nın danışmanlık desteği sağladığı fabrikada kurulan GES sistemi, yüzde 20 elektrik ihtiyacı karşılanacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA), Çankırı’da akü imalatı yapan işletmeye danışmanlık desteği sunmasıyla kurulan güneş enerji sistemi sayesinde fabrikanın yüzde 20 elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu yatırımla birlikte Çankırı’da ülkemiz için stratejik öneme sahip savunma sanayide kullanılan zırhlı araçların akülerinin üretilmesine yönelik çalışmaların da hızlandırılması planlanıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde akü üretimi yapan AKO Akü Fabrikasına Enerji Verimliliği Saha Etüt Danışmanlığı ve Yenilenebilir Enerji (GES) Danışmanlığı hizmeti verildi.

Söz konusu danışmanlık faaliyetleriyle işletmenin üretim yaptığı fabrikada bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (Supervisory Control And Data Acquisition) (SCADA) kurulabilmesi için gerekli teknik rapor altyapısı oluşturuldu.

KUZKA tarafından sağlanan teknik destek sonucunda projeleri yatırım programına alan firma, projeyi kendi öz kaynaklarıyla finanse ederek yatırım süreçlerini tamamladı. Bu çerçevede faaliyete geçirilen 3,750 kilowatt kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin (GES) fabrikanın enerji tüketiminin yüzde 19’unu karşılayacak. Ürettiği enerjiyle işletmeye yıllık 7 milyon lira katkı sağlayacak güneş enerji santrali yatırımının geri dönüş süresi ise 3,5 yıl olarak hesaplanıyor.

Fabrikada faaliyete geçirilen SCADA sistemiyle de üretim tesisinden, akım, gerilim, güç, sıcaklık, enerji vb. analitik verilerin toplanması, yönetilmesi, raporlanması, sanallaştırılması, kontrol edilmesi ile cihazların arızalarının tespiti, çalışma ve verimlilik seviyelerinin anlık olarak uzaktan takip edilebilmesi mümkün hale getirildi. Enerji kalite analizörlerinden ve enerjiyi kontrol eden diğer ekipmanlardan enerji kalitesi verileri alınarak bir veri tabanı içerisinde saklanması sağlandı.



“Firmaya vermiş olduğumuz danışmanlık desteğiyle GES sistemi kuruldu”

Firmaya sağlanan destek konusunda bilgi veren KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşcı, kaynak verimliliği teması çerçevesinde firmaya sağlanan danışmanlık desteğiyle, fabrikada güneş enerjisi santrali kurulumu ve makinelerin uzaktan kontrolünün sağlanması amacıyla SCADA Sistemi kurulmasına yönelik altyapı oluşturulması ve raporlamaların hazırlanmasına teknik destek sağladığını söyledi.

Taşcı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 2020 ve 2021 yıllarını kaynak verimliliği teması olarak belirlenmişti. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bu çerçevede 2020 ve 2021 yılları içerisinde bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. 2021 yılında özel sektörün kaynak verimliliği konusunda farkındalığını artırmak ve katma değerli sonuçlar elde etmeyi hedefledik. Bu amaçla Ajansımız hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına yönelik teknik destek programları tasarladı. Bu çerçevede Ajans olarak şu anda bulunduğumuz fabrikada güneş enerjisi santrali kurulumu ve makinelerin uzaktan kontrolünün sağlanması amacıyla SCADA Sistemi kurulmasına yönelik altyapı oluşturulması ve raporlamaların hazırlanmasına teknik destek sağladık.

Verdiğimiz teknik destekle kurulacak olan GES sisteminde “hangi teknolojinin kullanılması gerektiği, nasıl bir alt yapı oluşturulması gerektiği, kurulumun yaklaşık maliyeti, çatılara kurulacak panellerin hangi açıyla yerleştirilmesi gerektiği” gibi teknik konularda sağlanan danışmanlık sonrasında işletmemiz hem güneş enerji santrali kurulumunu hem de fabrika içerisindeki makinelerin uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirmiştir. Şu an için fabrikamızda 3,75 kilowaat bir güneş enerjisi sistemi kurulumu gerçekleştirilmiş olup bu da fabrika enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayacak şekilde fiziksel altyapı geliştirilmesine katkı sağlanmıştır”



“Kurduğumuz güneş enerjisi paneliyle fabrikamızın yüzde 20’lik elektrik ihtiyacı karşılanacak”

Kurdukları güneş enerjisi panelleriyle fabrikanın yaklaşık yüzde 20 elektrik ihtiyacını karşılayacaklarını söyleyen AKO Akü Mühendislik ve ARGE Müdürü Makine Mühendisi Yıldırım Eydemir, “AKO Akü firmamız, yatırımları sürekli ve hızlı büyüme ekseninde yapan bir firmadır. Bu çerçevede artan enerji maliyetlerinden dolayı güneş enerjisi üzerine de verimli enerji çalışmamız vardı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın vermiş olduğu bilgi doğrultusunda, projemizi daha da hızlandırmak üzere bize danışmanlık desteğinden bahsedildi. Biz de bu projeyi hayata geçirmek üzere görüştük ve projemizi başlattık. Proje sürecinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği çerçevesinde güneş enerjisi ve enerji verimliliği projemizde şu an itibarıyla yatırımı tamamlamış durumdayız. Öncelikle danışmanlık hizmeti için KUZKA’ya teşekkür ederiz. Danışmanlık çerçevesinde şirketimizde güneş enerjisi yatırımının başlatılması için danışmanlık hizmeti satın alındı. Bu danışmanlık çerçevesinde fabrikanın bütün enerji kaynakları incelendi, enerji verimlilikleri üzerine çalışmalar yapıldı ve bir yazılım geliştirildi. Güneş enerjisi santralinin kurulumu için gerekli kriterlerin raporu çıkarıldı ve ihaleye çıkıldı. İhale çerçevesinde de 3,75 kilowaat ve 3,1 kilowaat gücünde bir güneş enerjisi santrali kurulması planlandı. Fabrikamızda 1,7 milyon dolar civarında bir yatırımla bu yatırımı tamamlamış durumdayız. Güneş enerjisi santralimiz 1 ay önce çalışmaya başladı. Şu an itibarıyla güneş enerjisi santralimiz fabrikanın yaklaşık yüzde 1920’lik enerji yükünü karşılamaktadır. Bu yatırımın da yaklaşık 3 yıl çerçevesinde geri döneceğini hesap ediyoruz” dedi.



“Fabrikamızın yıllık kapasitesini 3,5 milyon aküden 5 milyon aküye çıkartıyoruz”

Firma olarak 86 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Eydemir, “Şu anda üretimimizin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç etmekteyiz. Hedefimiz yüzde 90 civarında ihracat yapan bir firma haline gelmek. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çerçevede büyüyen pazar ve hedeflerimiz doğrultusunda şu an yeni yatırımla fabrikamızın kapasitesini artırıyoruz. Bu sene itibarıyla yıllık üretim kapasitemizi 3,5 milyondan, yaklaşık 5 milyona çıkarmış olacağız. Fabrikada makine kurulumları da temmuz ve ağustos ayları itibarıyla tamamlandıktan sonra, fabrikamızın son çeyrekte yıllık üretim kapasitesi 5 milyon kapasiteye çıkmış olacaktır” diye konuştu.



Savunma sanayisinde kullanılacak aküler Çankırı’da üretilecek

Türkiye’nin savunma sanayisinde kullanılacak olan akülerin Çankırı’da üretileceğine dikkat çeken Eydemir, “ARGE birimimiz yeni ürünler için çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle Nautilus aküsü D7 tipi diye tabir ettiğimiz savunma sanayisinde kullanılacak olan araçlar üzerinde çalışmalarımız var. Bunlar, Türkiye’de savuma sistemlerinde, zırhlı araçlarda ve dünyadaki diğer orduların kullanıldığı akülerdir. Şu an için akülerin prototip aşaması bitmiş ve seri üretime başlama sürecindeyiz. Bu sene itibarıyla seri üretime başlayacağız. Önceliğimiz, Türkiye savunma sanayisine ve Türk ordusuna bu aküleri sağlamaktır. Daha sonra yurt dışındaki diğer ülkeler ve ordular için de bu akülerimizi pazara sunmak hedefimizdir” şeklinde konuştu.

