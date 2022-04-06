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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı protokolü üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi

İHA

Çankırı protokolü üniversite öğrencilerinin taleplerini dinledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve il protokolü, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Çankırı Valisi Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç üniversite öğrencileri ile yaptıkları iftar sonrası öğrenci toplulukları başkanları ile bir araya gelerek “Değerlendirme Toplantısı“ gerçekleştirdi. Uluyazı kampüsü yemekhanesinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrenci odaklı ve ortak akıl çerçevesinde bir yönetim anlayışı içerisinde olan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin bu çerçevede hem şehrin yöneticilerini öğrencilerle buluşturmak hem de odak noktasında bulunan öğrencilerin yöneticilere birinci elden ulaşmak için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilerin talep ve yaşadıkları sorunları birinci elden öğrenerek çözüm önerilerini sunmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çiftçi, “Hem bu yılın kalan bölümünde hem önümüzdeki yıl içerisinde yapılacak sosyal çalışmalar için fikir alışverişinde bulunup bir yol haritası çıkarmak için bu toplantı önem arz ediyor. Biz bugün 19 bin öğrencisi ile şehrimizin taşıyıcı lokomotifi olan üniversitemizin gelişimi için yöneticiler ve öğrenci temsilcileri olarak bir masanın etrafında toplanıp bir sinerji oluşturduk. Bu aile bütünlüğünden hepimiz için güzel çıktılar çıkacağına inanıyorum. Bu anlamda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her yaptığımız çalışmaya destek olan başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, diğer yöneticilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Abdullah Ayaz da Çankırı’nı yöneticileri olarak kendilerine emanet olarak gördükleri üniversite öğrencilerini çok önemsediklerini ve onları eğitim süreleri boyunca güvenli, sosyokültürel faaliyetler açısından verimli ve mutlu bir ortamda ağırlamak için çok çalıştıklarını söyleyerek, “Çankırı olarak imkanlarımız ölçüsünde sizleri burada rahat ettirmek için çok çalışıyoruz. Dezavantajlarımızı avantajlarımızla kapatarak sizler için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz kafanız rahat bir şekilde eğitime odaklanın ve güvenli bir şekilde hayatınıza devam edin” diye konuştu.
Topluluk Başkanı öğrenciler de samimi bir ortamda tüm sorularına cevap verecek yetkililerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini ifade etti.
Daha sonra gerçekleşen toplantıda yıl içerisinde yapılacak sosyal etkinlikler, öğrencilerin barınma, ulaşım, sosyal donatılar, derslerle ilgili durumları üzerine fikir alışverişleri ve karşılıklı talepleri ile çözüm önerileri değerlendirildi.

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