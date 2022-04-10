Çankırı'da Ramazan ayında şifalı bitiler ve baharatları tüketmek isteyen vatandaşlar, aktarlara yoğun ilgi gösteriyor.

Çankırı'da aktarlarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan ayında şifalı bitki ve baharatları tüketmek isteyen vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösteriyor. İftar ve sahur yemeklerini tatlandırmak ve iftarını hurma ile açmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Aktarlarda Ramazan ayında şifalı bitkiler, tarhana, demirhindi şerbeti vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.



“Ramazan'da baharatlara ilgi var”

Vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin arttığını ifade eden İbrahim Şen Bayram, "Ramazan ayında dükkanımızda en çok satılan ürünler pul biber, karışık baharat, bamya, biber kurusu, demirhindi içeceği, tarhana ve Türk kahvesi satılıyor” dedi.

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