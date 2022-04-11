ÇAKÜ’de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı”nda uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmaları değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) “Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş başkanlığında Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan koordinatörlüğünde Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi. Erasmus ofis personeli ve Birim Koordinatörlerinin katılım sağladığı toplantıda ÇAKÜ Erasmus hareketliliklerini artırmada yapılması gerekenler üzerinde durulurken özellikle Uluslararası anlaşmaları artırmanın önemine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, bu konuda birim Erasmus Koordinatörlerinin, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü eşgüdümünde bu anlaşma ağını daha da genişletebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Odabaş, yeni dönemde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararasılaşma için bir taraftan yeni anlaşmalar ve protokoller yapılırken diğer taraftan da uluslararası öğrencilerin nitelik ve niceliğinin artırılması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Erasmus hareketliliklerinde son dönemde dijitalleşmenin ön plana çıktığını ve artık kâğıtsız Erasmus dönemine geçilmeye başlandığına dikkat çeken Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan, bu bağlamda Erasmus ofis işlerinin dijital bazda yürütüleceğine dikkat çekti. Başvuruların artık Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacağını irdeleyen Turan, böylece artık tek bir elden tüm Türkiye’deki hareketliliklerin takip edilebileceğine vurgu yaptı.

ÇAKÜ için uluslarasılaşmanın ve Erasmus hareketliliklerinin hem öğrenciler hem de personel için yurt dışına açılan bir kapı olduğu hatırlatan Turan, hareketlilikler ve işbirlikleri ile hem akademik networkun ilerlemesine katkı sağladığını ortak yayınlar ile birlikte Çankırı’nın ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin adının tüm dünya da duyulur hale geleceğini ifade etti.

Aynı zamanda, uluslararasılaşmanın Çankırı’nın sosyoekonomik ve kültürel yapısına da olumlu etkileri olacağını vurguladı.

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