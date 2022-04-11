ÇAKÜ’de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

İHA

ÇAKÜ’de Uluslararasılaşma ve Erasmus koordinasyon toplantısı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı”nda uluslararası öğrenci hareketliliği çalışmaları değerlendirildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) “Uluslararasılaşma ve Erasmus Birim Koordinatörleri Toplantısı” Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş başkanlığında Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan koordinatörlüğünde Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi. Erasmus ofis personeli ve Birim Koordinatörlerinin katılım sağladığı toplantıda ÇAKÜ Erasmus hareketliliklerini artırmada yapılması gerekenler üzerinde durulurken özellikle Uluslararası anlaşmaları artırmanın önemine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, bu konuda birim Erasmus Koordinatörlerinin, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü eşgüdümünde bu anlaşma ağını daha da genişletebileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Odabaş, yeni dönemde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin uluslararasılaşma için bir taraftan yeni anlaşmalar ve protokoller yapılırken diğer taraftan da uluslararası öğrencilerin nitelik ve niceliğinin artırılması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Erasmus hareketliliklerinde son dönemde dijitalleşmenin ön plana çıktığını ve artık kâğıtsız Erasmus dönemine geçilmeye başlandığına dikkat çeken Uluslararası Ofis Başkanı, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan, bu bağlamda Erasmus ofis işlerinin dijital bazda yürütüleceğine dikkat çekti. Başvuruların artık Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacağını irdeleyen Turan, böylece artık tek bir elden tüm Türkiye’deki hareketliliklerin takip edilebileceğine vurgu yaptı.
ÇAKÜ için uluslarasılaşmanın ve Erasmus hareketliliklerinin hem öğrenciler hem de personel için yurt dışına açılan bir kapı olduğu hatırlatan Turan, hareketlilikler ve işbirlikleri ile hem akademik networkun ilerlemesine katkı sağladığını ortak yayınlar ile birlikte Çankırı’nın ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin adının tüm dünya da duyulur hale geleceğini ifade etti.
Aynı zamanda, uluslararasılaşmanın Çankırı’nın sosyoekonomik ve kültürel yapısına da olumlu etkileri olacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis Haftası Çankırı’da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Polis Haftası Çankırı’da törenlerle kutlandı
Aktarlarda Ramazan yoğunluğu
YEREL HABERLER Aktarlarda Ramazan yoğunluğu
Ilgaz Dağı’nda Nisan ayında kar güzelliği Baharda kar manzaraları ile mest eden Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı’nda Nisan ayında kar güzelliği Baharda kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.