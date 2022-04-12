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FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

İHA

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Çankırı'da FETÖ’nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ silahlı terör örgütünden daha önce tutuklanan ve tahliye edilen şahıslar ile KHK ile ihraç edilen örgüt mensuplarının Çankırı'da yeniden yapılanmaya çalıştıkları tespit edildi. Şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı merkezli çevre 4 ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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