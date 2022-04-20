Çankırı'ya şehit ateşi düştü

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ÇANKIRI, (DHA)- PENÇEKilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) acı haberi, Çankırı'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu. Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı ÇANKIRI, (DHA)

2022-04-19 23:46:34



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