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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ ile İŞKUR arasında önemli protokol

İHA

ÇAKÜ ile İŞKUR arasında önemli protokol

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı İŞKUR il Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik istihdam olanaklarının sağlanması ve uygulama sahalarının oluşturuması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR hizmetlerinin kampüste yürütülmesi ve öğrencilere yönelik istihdam olanaklarının sağlanması ve uygulama sahalarının oluşturulması için iş birliği protokolü imzaladı. Çankırı Karatekin Üniversitesinde gerçekleşen imza töreninde protokole, Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ve İŞKUR İl Müdürlüğü adına ise İl Müdürü Alim Çaycı imza attı. Protokol ile üniversite yerleşkesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüste ofisleriyle, İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirmelerde bulunulacak. Projenin yanı sıra öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapmak suretiyle geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı eğitim programı gibi aktif hizmetlerden yararlanabilmeleri hedefleniyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi imza sonrası yaptığı değerlendirmede, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak ortak akıl ile yönetim anlayışımız çerçevesinde, bize emanet olarak gördüğümüz geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda teorik olarak en iyi şekilde donattığımız öğrencilerimizin, değişen dünya şartları ve beraberinde getirdiği zorluklara karşı mesleklerini icra ederken rehberlik etmek, ufuklarını açmak ve danışmanlık yapabilmek için İŞKUR il Müdürlüğümüzle böyle bir protokol imzalamayı uygun gördük. Protokol gereği yer tahsisi sağlayacağımız İŞKUR artık kampüste olacak ve İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları öğrencilerimize işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda danışmanlık yapacaklar. Yani donanımlı gençler bu sayede mesleklerini bilinçli olarak yapacaklar. Bu anlamda gösterdikleri yaklaşım için İŞKUR İl Müdürümüze ve kurum yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.
İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı ise Türkiye’nin işi gücü ve üretim kaynaklarına nitelikli insan gücü sağlamak için kurum olarak titiz bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyleyerek, “Bu anlamda biz de İl Müdürlüğü olarak son zamanlarda yaptığı çalışmalarla akademik olarak nitelikli gençler yetiştiren şehrimizin üniversitesinde okuyan ve mezun olan öğrencilerimizin eğitim alanlarına uygun meslek dallarında istihdam edilmesi için danışmanlık yapıp, eğitimler vereceğiz. İstihdam anlamında gençler bizim için çok önemli. Özellikle donanımlı olarak yetişmiş genç nesil bizim en önemli iş gücü kaynağımız. Bunun için Üniversitemiz ile el ele vererek onlara iyi bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bize kampüsü açan ve bize gençlere hizmet etme imkanı veren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere üniversitemiz yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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