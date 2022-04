TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan müsilaj açıklaması: "Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor"

Müsilaj çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hala tedbirlerin elde olması gerekiyor. Bilim ve teknoloji temelli çalışmalar bunun en önemli anahtarı” dedi.

TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde bir dizi programa katıldı. Öğrencilerle söyleşi programında bir araya gelen Mandal, Anadolu’nun ilk darülhadisi Taşmescit’i ziyaret etti. Mandal, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’den Darülhadis hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Çiftçi, Mandal'a teşekkür etti.



"Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor"

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yapılan müsilaj çalışmaları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mandal, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu olarak toplandık. TÜBİTAK olarak biz bu işin koordinasyonundayız. Çalışmaları sadece TÜBİTAK değil, tüm Türkiye yapıyor. Var olan müsilaj sürecinde yaşadığımız olumsuz deneyimi gelecekte yaşamamak ya da en aza indirmek, önlem almak noktasında bizim geliştirmiş olduğumuz 30 hedefimiz çerçevesinde 7 ana başlıkta çözümler vardı. Bunlar hem izleme, takip sistemleri odaklı hem de müsilajın mekanizmasını anlamak, biyoçeşitliliğin etkilerini anlayıp çözüm odakları sunmayı hedefledik. İnşallah karşılaşmayız ama karşılaştığımızda nasıl bertaraf edeceğimizi ve bunun toplumsal, ekonomik ve iş dünyası açısında boyutlarını ilgilendiren 7 başlıkta geliştirdiğimiz çözüm odaklarını bakanımıza sunduk. Bakanımız bunları basınla da paylaştı. Şu an görmüyor olmamız, gelecekte görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hala tedbirlerin elde olması gerekiyor. Bilim ve teknoloji temelli çalışmalar bunun en önemli anahtarı” dedi.

