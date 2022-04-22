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Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı

İHA

Özel sporcular, atletizmde kıyasıya yarıştı

Çankırı’da Kulüpler ve Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Çankırı’da Kulüpler ve Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara katılan sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren sporcular madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin ve Çankırı Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mürsel Akkaya’nın elinden aldı. Müsabakalar örnek görüntülere de sahne oldu. Aşil tendonu kopması yaşamasına rağmen öğrencilerini yalnız bırakmayan Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Dilber’in vefakar davranışı veliler ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.
Özel Sporcular İl Temsilcisi Engin Orbay müsabakalara ilişkin konuşmasında, “Müsabakalarımızı neşeli ve mutlu bir şekilde tamamladık. Sporcularımız coşkulu bir şekilde yarıştı. Tek başlarına bir şeyler yapmanın ve başarabilmenin sevincini yaşadılar. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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