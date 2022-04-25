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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nature Vivante Sergisi sanatseverlerle buluştu

İHA

Nature Vivante Sergisi sanatseverlerle buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde açılan sergi ile doğa için farkındalık oluşturuldu.
Nature Vivante Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STM) Galeri Zemin’de sanatseverlerle buluştu. Daha önce ÇAKÜ STM Resim Bölümünden Arş. Gör. Dr. Esra Ertuğrul Tomsuk tarafından organize edilen ve Alpsarı Göleti’nde gerçekleştirilen "Doğada SanatSonbahar" ile Ilgaz’da gerçekleştirilen “Doğada SanatKış” çalıştayları neticesinde ortaya çıkan eserlerden oluşan doğa sanatı sergisi Nature Vivante’nin, doğa için farkındalık oluşturması amaçlanıyor.
Sergi ile bilgi veren Arş. Gör. Dr. Esra Ertuğrul Tomsuk, yapılan çalıştaylar ve sergi ile yaşanan ekolojik kriz ve iklim acil durumuna dikkat çekerek bir farkındalık oluşturmayı ve yeni bir bakış açısı geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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