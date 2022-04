Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu dile kolay. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemiz, Hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 8090’ı özel sektör kaynaklı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı’ya geldi. Çankırı Valiliği, Çankırı belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, daha sonra iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programına Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, il protokol üyeler ve vatandaşlar katıldı.



“Edirne’den Karsa, Çankırı’dan Konya’ya her tarafa doğalgaz getirdik”

İftar yemeğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Dönmez, “Sadece doğalgaz ve elektrikte birkaç örnek vererek yaptıklarımızın neler olduğunu mukayeseli olarak sizlere aktarmak istiyorum. Doğalgazda sadece 5 büyük ilde gaz vardı. Ankara’da hep derdik ki, ‘belki merkezde yaşıyorsa doğalgaz kullanıyordur.’ Çankırı gibi illerde yoktu. Bunlar hep bizim zamanımızda vardı. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’de çok az miktarda toplam 50 ilçede doğalgaz varken Bugün, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ‘batıda ne varsa doğuda da o hizmeti götüreceğiz’ anlayışı ile Edirne’den Karsa, Çankırı’dan Konya’ya her tarafa doğalgaz getirdik. Çankırı’da 2008 yılında, bu konforlu yaşamın bir değişmez parçası olan doğalgazla tanıştık. Çankırı’nın neredeyse yüzde 80 ilçesinde de gazı götürmüşüz. Birkaç ilçemiz kalmış, onlar için de arkadaşlarımız çalışıyor. Program dahilinde oralara da getireceğiz. Nasıl diğerlerine götürdüysek oraları da gazsız bırakmayacağız” dedi.



"Dünyada en fazla elektrik kurulu gücüne sahip 14 ülkeden birisiyiz"

Yapişletdevret modeli ile kaynak harcamandan önemli yatırımlar yapıldığını belirten Dönmez, “Elektrikte 2000’li yılların başında 30 bin Megawatt’lık elektrik kurulu gücümüz vardı, bugün artık 100 bin Megawatt'ı geçtik. Dünya da bu kadar kurulu güce sahip 14 ülkede var. 14 ülkeden birisiyiz. Avrupa’da 6 ülkeden birisiyiz. Eskilerimiz hatırlayabilir, günde birkaç saat elektrik kesiliyordu. Şu an arızalar, olağanüstü durumlar hariç kesintimiz yok. O zamanlar kurulu gücümüz yetmediği için mecburen kesinti yapıyorduk. Elektrikte sessiz bir devrim yaptık. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu dile kolay. Büyük çoğunluğunu da kendi milli bütçemiz, Hazine kaynaklarımızdan karşılamadan yaptık. Yüzde 8090’ı özel sektör kaynaklı. O kaynakları da sizlere hastane, okul, yol yapmak üzere ayırmış olduk. Şimdi yapişletdevret modelini muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işlere ayırmış olsaydık ya hastanemiz eksi olacaktı, ya okulumuz eksik olacaktı, ya direğimiz eksik olacaktı. Allah Razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız vizyoner, ileri görüşlü. Devletin tek bir kuruşunu harcamadan, çayın taşı ile çayın kuşunu vurmuş oldu. Enerji alanında da Çankırı'da 19 yılda tam 1 milyar liralık yatırım yapmışız. Geçtiğimiz yıl 278 milyon liralık yatırım yapmışız. Bu yine ihtiyaç neyse aynı seviyelerde devam edecek” diye konuştu.



“Neredeyse 2 milyon nüfuslu kentin elektriği Türkiye’deki bu atıklardan, biyogazlar, elektrik üreten tesislerden elde ediliyor”

Yenilenebilir enerji alanında da önemli yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Bakan Dönmez, “Türkiye’de hiç güneş santrali yoktu, şimdi 8 bin Megawatt'ın üstünde güneş santrali var. Türkiye’de hiç rüzgar enerji santrali yoktu, şimdi 10 bin Megawatt'ı aşan santralimiz var. Biyogazı hiç bilmiyorduk, 2 bin Megawatt'a aşkın biyogazımız var. Çöpten, hayvansal ve tarımsal atıklardan elektrik teknolojisi ile bugün Türkiye elektrik üretiyor. Neredeyse 2 milyon nüfuslu kentin elektriği Türkiye’deki bu atıklardan, biyogazlar, elektrik üreten tesislerden elde ediliyor. Bunlar artacak yeter ki siz desteklerinizi bizden esirgemeyin” şeklinde konuştu.

