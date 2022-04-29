Çankırı ihracatta şaha kalktı

Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerine göre Çankırı’da ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 47,1 arttı, dış ticaret hacmi 52,1 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı dış ticaret istatistiklerine göre, Çankırı’da 2021 yılının Mart ayına göre ihracat yüzde 47,1 arttı. Çankırı’nın 2022 yılı Mart ayındaki ithalatı ise 22 milyon 520 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi ise Mart ayında 52 milyon 76 bin dolar oldu.



Çankırı'da en fazla ihracat 'iç ve dış lastik imalatı' ürün grubunda gerçekleşti

TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre, Mart ayında Çankırı’da gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada aylık toplam ihracatın yüzde 73,3’üne denk gelen 21 milyon 650 bin dolar ile “iç ve Dış Lastik imalatı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 670 bin dolar ile makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı” ürün grubu ve 473 bin dolar ile öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ürün grubu yer aldı. Mart ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 33 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 48 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 5 milyon 726 bin dolar ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı ürün grubu, 4 milyon 219 bin dolar ile diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ürün grubu ve 3 milyon 812 bin dolar ile temel kimyasal maddelerin İmalatı ürün grubu yer aldı.



İhracatta ilk sırada Almanya yer alırken, ithalatta ilk sırada Japonya yer aldı

Mart ayında Çankırı’dan 68 farklı ülkeye ihracat yapıldığının belirtildiği verilere göre, ilk sırada 6 milyon 941 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 16 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 64 bin dolar ile Fransa yer aldı. Mart ayında 35 farklı ülkeden Çankırı’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 162 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 481 bin dolar ile Endonezya, üçüncü sırada 3 milyon 333 bin dolar ile Çin takip etti.

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