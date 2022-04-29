Çankırı ihracatta şaha kalktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı ihracatta şaha kalktı

İHA

Çankırı ihracatta şaha kalktı

Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerine göre Çankırı’da ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 47,1 arttı, dış ticaret hacmi 52,1 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı dış ticaret istatistiklerine göre, Çankırı’da 2021 yılının Mart ayına göre ihracat yüzde 47,1 arttı. Çankırı’nın 2022 yılı Mart ayındaki ithalatı ise 22 milyon 520 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi ise Mart ayında 52 milyon 76 bin dolar oldu.

Çankırı'da en fazla ihracat 'iç ve dış lastik imalatı' ürün grubunda gerçekleşti
TÜİK’in dış ticaret istatistiklerine göre, Mart ayında Çankırı’da gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada aylık toplam ihracatın yüzde 73,3’üne denk gelen 21 milyon 650 bin dolar ile “iç ve Dış Lastik imalatı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 670 bin dolar ile makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı” ürün grubu ve 473 bin dolar ile öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ürün grubu yer aldı. Mart ayında Çankırı’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 33 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.
İthalat ise 48 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 5 milyon 726 bin dolar ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı ürün grubu, 4 milyon 219 bin dolar ile diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ürün grubu ve 3 milyon 812 bin dolar ile temel kimyasal maddelerin İmalatı ürün grubu yer aldı.

İhracatta ilk sırada Almanya yer alırken, ithalatta ilk sırada Japonya yer aldı
Mart ayında Çankırı’dan 68 farklı ülkeye ihracat yapıldığının belirtildiği verilere göre, ilk sırada 6 milyon 941 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 16 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 64 bin dolar ile Fransa yer aldı. Mart ayında 35 farklı ülkeden Çankırı’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 162 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 481 bin dolar ile Endonezya, üçüncü sırada 3 milyon 333 bin dolar ile Çin takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı’da gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ...
Bakan Dönmez: “Elektrikte sessiz bir devrim yaptık, neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım yaptık” “Edirne’den Karsa, Çankırı’dan Konya’ya her tarafa doğalgaz getirdik” “Neredeyse 2 milyon nüfuslu kentin elektriği Türkiye’deki bu atıklardan, biyogazlar, elektrik üreten tesislerden elde ediliyor” "Dünyada en fazla elektrik kurulu gücüne sahip 14 ülkeden birisiyiz" "Devletin tek bir kuruşunu harcamadan, çayın taşı ile çayın kuşunu vurmuş olduk"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Elektrikte sessiz bir devrim yaptık, ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl ...
ÇAKÜ’de “Ermeniler ve Ermeni Meselesi” ele alındı
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de “Ermeniler ve Ermeni Meselesi” ele alındı
Çankırı’da vaka korona virüs vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı Çankırı’da hastanede yatan 2 korona virüs hastası kaldı Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya: “ Şu anda serviste yatan 1, yoğun bakım ünitesinde de 1 Covid hastamız var”
YEREL HABERLER Çankırı’da vaka korona virüs vaka sayıları düştü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.