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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ bin fidanı daha toprakla buluşturdu

İHA

ÇAKÜ bin fidanı daha toprakla buluşturdu

Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli, Uluyazı Kampüsünü şehre bağlayacak olan ve yapım çalışmaları devam eden alternatif yol güzergahında bin fidan dikti.
Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli Uluyazı Kampüsünü şehre bağlayacak olan ve yapım çalışmaları devam eden alternatif yol güzergahı üzerinde bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Çankırı Karatekin Üniversitesi idari ve akademik personeli, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personelleri tarafından hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdu
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “İnsana, doğaya ve çevreye dair güzel projelerde olmayı amaçlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevresel projelerin uygulanması için de elinden geleni yapmaktadır. Bu anlamda kampüsümüzü şehir merkezine ikinci bir noktadan bağlayacak ve Uluyazı’nın şehirle mesafesini de kısaltacak olan alternatif yolumuzun çevresini yeşillendirmek ve erozyona karşı korumak için böyle bir girişimde bulunduk. Sağ olsunlar personelimizde bu girişimi canı gönülden destekledi ve 1000 fidanı toprakla buluşturduk. Dediğim gibi insana dair ne varsa bizim ilgi alanımızın içindedir ve yaşama dair ne yapılması gerekiyorsa biz ÇAKÜ olarak en iyisini yapmak için ordayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesiller için çalışmaya, üretmeye, kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

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