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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çiftçi kendisine mesaj yollayan öğrencinin okuluna sürpriz ziyaret

İHA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kendisine bayram tebrik kenti gönderen öğrenci ve arkadaşları okullarında ziyaret etti.

Rektör Çiftçi kendisine mesaj yollayan öğrencinin okuluna sürpriz ziyaret

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kendisine bayram tebrik kenti gönderen öğrenci ve arkadaşları okullarında ziyaret etti.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi kendisine posta yoluyla arkadaşları adına bayram tebrik kartı gönderen Çankırı Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ceylin Efsa Güney’in mesajına kayıtsız kalmadı ve Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret ederek teşekkür etti. Okul Müdürü Bekir Somuncu tarafından karşılanan Rektör Çiftçi, okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Çiftçi, naif davranışı için Ceylin Efsa ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Öğrencilerin gelişen teknoloji ve teknoloji çağında kaybolmaya yüz tutmuş bayramlaşma yöntimeni tercih ederek bayramını kutlamalarının kendisini hem mutlu ettiğini hem de duygulandırdığını ifade eden Rektör Çiftçi, “Sevgili çocuklarımız sizin bu davranışınız karşısında bir kez daha geleceğe umutla baktım. Sizin geçmişimizi, örf ve ananelerimizi unutmamanız çok önemli. Milletler geçmişleriyle var olurlar. Bizim geçmişimizi de çok güzel geleneklerle dolu. Sizin bu yaşta bunu yaşıyor ve yaşatıyor olmanız çok kıymetli. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrencilere gelecekle ilgili planlama ve hedeflerini soran ve aldığı cevaplar karşısında memnuniyetini dile getiren Rektör Çiftçi, "Şimdiden bir hedefiniz olsun. Bol bol okuyun, araştırın ve öğretmenlerinizle sohbet edin. Hayal ettiğiniz projeleri hayata geçirmek için çok çalışın. Sizleri Üniversitemize de bekliyorum. Gelin üniversite havasını teneffüs edin. Sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için üniversite olarak bizde elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizler bizim geleceğimizsiniz” diye konuştu.
Daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler veren Rektör Çiftçi, bayramlarını kutladı.

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