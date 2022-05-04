Ilgaz Dağı’nın zirvesinde mest eden gün batımı

Ilgaz Dağı’nda gün batımıyla ortay çıkan kızıllık kartpostallık görüntüler oluşturdu.
ÇankırıKastamonu sınırında bulunan ve “Ilgaz Anadolu’nun sen bir yüce dağısın” sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı’nın zirvesinde, gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımında oluşan kızıllığın bulutlara yansıması ile ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.