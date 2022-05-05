Çankırı Fenerbahçeliler Derneği Kütüphanesi hizmete açıldı

Çankırı’da Çankırı Fenerbahçeliler Derneği’nin hayata geçirdiği proje ile kütüphane hizmete açıldı.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği’nin C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile geliştirdiği "Kalpler Beraber Projesi" çerçevesinde kütüphane açıldı. Binlerce kitabın bulunduğu kütüphane, hizmete açıldı.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği adına açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ömer Faruk Özbek, “Bu güzel şehre yakışan, kitap aşığı halkımıza ve kendisini eğitime öğrenmeye adamış yavrularımıza ücretsiz hizmet verecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Çankırı Fenerbahçeliler Derneği Kütüphanemizde öğrencilerimizin hem eğitim hayatına katkı sunacak hem de kitapla iç içe olmalarını sağlayacak konforlu ortamlar oluşturduk” dedi.

Kütüphanede bini geçkin zengin içerikli çeşitli kitapların bulunduğu ifade eden Özbek, “Hafta içi her gün 10.0013.00 ve 14.0018.00 saatlerinde açık olacak. Kütüphanemizin oluşmasında emeği geçen Dernek Başkanımız Serdar Paşabeyoğlu başta olmak üzere Fahri Çalışkan’a, Emre Çalışkan’a, Ümit Erkan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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