Çankırı'da mayıs karı

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, mayıs ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Ilgaz ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Mayıs ayında yağan karla şaşırdıklarını belirten bölge halkı, cep telefonlarının kamerasıyla beyaz manzarayı görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI
2022-05-05 16:59:58
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