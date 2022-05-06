ÇankırıKastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Ilgaz Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam etti. kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı ÇankırıIlgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı’nın zirvesine 5 santimetreye ulaştı.

Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.