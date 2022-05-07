Çankırı’da 166 adet sentetik hap ele geçirildi

Çankırı’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 166 adet sentetik hap, 16 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesine A.S. isimli şahıstan 166 adet sentetik hap ve 1 det ruhsatsız av tüfeği, M.G. ve M.K. isimli şahıslardan ise 16 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.