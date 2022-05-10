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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’de ‘lisansüstü felsefe kongresi’ düzenlendi

İHA

ÇAKÜ’de ‘lisansüstü felsefe kongresi’ düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘lisansüstü ulusal felsefe kongresi’nde 102 lisansüstü öğrenci, bildiri sundu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından “Gelin Felsefe Yapalım” temalı lisansüstü ulusal felsefe kongresi düzenlendi. 9 10 Mayıs 2022 tarihleri arasında ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye 34 üniversiteden 102 lisansüstü öğrenci bildiri sundu. Kongrenin açılışına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhan Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhan Yıldız, kongrenin gelişim sürecine dair bilgi verdi. Yıldız, Felsefe Bölümü olarak pandemi sonrası gerçekleştirdikleri üçüncü etkinlik olan kongreye ulusal bazda gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek desteklerinden dolayı Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye çok teşekkür ettiklerini söyledi.
Toplumun belli bir kesiminin taklitle yaşam tarzı sürdürdüğü bir dönemde düşünen insanların bu süreçte daha aktif rol almasını çok önemsediklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, “Hür düşüncelerin ifade edildiği bir ortamdır akademi. Düşüncelerin ve fikirlerin ortaya konulmadığı, tartışılmadığı ve bundan hakikat kıvılcımlarının çıkmadığı hiçbir ortam gerçek manada akademik ortam olamaz. Biz bu nedenle akademinin gerçek manada hizmet verebilmesi için düşüncelerin ve fikirlerin ortaya konulmasını son derece önemsiyoruz. Çünkü felsefe aynı zamanda farklı yönetim rejimlerden tutun bilimsel keşiflere kadar geniş bir alanda tezahür etmektedir. Bilim ve yönetim anlayışının da felsefi bir temele dayandığı insan hayatında, dünyayı daha barışçıl, daha adaletli ve daha paylaşımcı bir yer haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da tarihi köklerimizden ilhamla hakikat sevdamızı kendi değerlerimiz üzerine inşa ederek bunu deklare etmektir. Bu anlamda bizim gençlerimize çok büyük görev düşmektedir. Özellikle kendi düşünce geleneğimizin sürdürülmesi ve yeniden inşa edilmesi noktasında da felsefenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür etkinlikleri sürekli devam ettireceğiz” diye konuştu.
Daha sonra kongre Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Platon’un Mirası” temalı panel ile devam etti. Panelde konuşmacılar, kongrenin ehemmiyetine vurgu yaparak felsefeye yapacağı katkıların önemine değindi. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin böylesine yüksek katılımlı bir kongreye ev sahipliği yapmasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden panelistler ve verdiği desteklerden dolayı Rektör Çiftçi’ye teşekkür etti.
Panelin ardından kongre, öğrencilerin 4 farklı oturumda ve ayrı salonlarda sunduğu bildirilerle iki gün boyunca devam etti. Kongre kapanış oturumu ve sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.

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