ÇAKÜ’de Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı burs programları anlatıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrencilere “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme” burs programını tanıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Genel Müdürlük yetkilileri, düzenlenen etkinlikle Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerine “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme” burs programını tanıttı. ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulselam Arvas, ÇAKÜ Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kendini uluslararası bir üniversite olarak konumlandıran Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin medeniyet coğrafyası olarak kabul edilen coğrafyalardan uluslararası öğrencilerin eğitimini üstlendiğini söyledi.

Üniversitelerin sorumluluklarının eğitim öğretim yanında ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak hem akademisyenlerimizin hem öğrencilerimizin ülkemizin nitelikli insan gücüne katkısını artırmak için yurt dışı olanaklardan azami şekilde yararlanmalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı lisansüstü burs ve öğrenim olanakları diğer ülkelerle kıyaslandığında dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle bizim gibi 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin ihtiyaç duydukları ve temininde zorluk çektikleri akademik kadrolarda da Milli Eğitim Bakanlığı bize büyük bir imkan sunmaktadır. Şu aşamada da birçok üniversitede yurt dışı lisansüstü burslarıyla eğitim görmüş akademisyenler görev yapmaktadır. Dolayısıyla küreselleşen dünya içerisinde Türkiye kendini iyi bir yerde konumlandırmaktadır. Son 10 yıllık sürece baktığımızda Türkiye her alanda güçlenmektedir. Tabi bu güçlenme kendini yükseköğretimde de fazlasıyla hissettirmektedir. Özellikle uluslararası bilim literatüründe Türkiye adresli yayınlar, Türkiye adresli bilim insanlarının etkin ve kaliteli yayınlarda var olması da ehemmiyet arz etmektedir. Bununla birlikte 'kalkınmanın sebebi yükseköğretim midir? Yükseköğretimde ki kalite artışının sebebi kalkınma mıdır' soruları tartışılagelmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki kalkınmanın ana sebebi yükseköğretimdir. O yüzden biz bilgiyi üreteceğiz. Ürettiğimiz bilgiyi teknolojiye dönüştüreceğiz ve toplumun hizmetine sunacağız. Bu vesile ile de uluslararası platformda da etkinliğimiz artırmamız gerekmektedir. Yani yurt dışında ülkemiz hakkında ki olumsuz algıyı kendi lehimize değiştirmemiz lazım. Bunun için de yurt dışında ve bilim dünyasında ki nitelikli insan gücümüzü artırmamız gerekli” dedi.

Rektör Çiftçi’nin ardından kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunmaktan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini, özellikle de yurt dışında doğup büyümüş, orada yaşayan ve eğitim gören Türk kökenli öğrencilerle ilgili yapmış olduğu faaliyetleri ve yurt dışı burs ve eğitim imkanlarını anlatma fırsatı buldukları için duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı. Genel Müdür Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürüten iki ayrı Genel Müdürlüğü olduğunu ve kendi Genel Müdürlüğünün de yurt dışında eğitim gören aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk kökenli öğrencilerin eğitim faaliyetlerini yürüten ve bunlardan daha da önemlisi yurt dışında Türklerin ve yabancıların Türkçe, Türk kültürü, Türk tarihi ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürüten bir birim olduğunu söyledi.

Yıldız, Genel Müdürlük bünyesinde yurt dışında 34 ülkede 63 okul olduğunu ve bu okullarda 1403 öğretmen ve 117 okutmanın 8437 öğrenciye hizmet verdiğini belirtti.

Şu anda yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü derslerine aktif olarak 145 bin öğrencinin katıldığını vurgulayan Genel Müdür Yıldız, “ Bu derslerde ilk olarak Türkçe eğitimi akabinde ise bizim milli ve manevi değerlerimiz, tarihi değerlerimiz öğrencilerimizin seviyesine göre müfredata bağlı olarak veriliyor. Yani buralarda görev yapan öğretmenlerimizim sevk ve idaresini yapmak, maaşlarını ödemek, öğrencilerimizin kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını sağlamak çok büyük sorumluluk gerektiren işler. Bu işleri devletimizin büyük bir başarı ile yapmaktadır. Kendi ülkemizde de şüphesiz her alanda başarılı işler yapılıyor ama bir ülkeyi yurt dışında temsil etmek apayrı bir onur bizim için. “ dedi.

Genel Müdürlüğün yurt dışı için hazırladığı eğitim materyalleri ve ders kaynakları ile müfredat hakkında da bilgi veren Genel Müdür Yıldız, tüm bu kaynakların Türk milli ve manevi değerlerine göre hazırlandığını söyledi.

Planlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, “Örneğin Bilig Platformu Projesi ile öğretmen, öğrenci, yöneticiler, eğitim, öğretim ve sosyal yaşama dair etkinlikler, projeler üretebilecek, bilgi, veri ve teknoloji transferinde bulunabilecek, etkileşime girerek paylaşımlar yapabilecekler. Bunun yanında “ Biz Bizi Tanıyoruz” projesi ile farklı ülkelerde yaşayan öğrenciler diğer ülkeleri yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Yani bunlara benzer planladığımız ve devam eden birçok projemiz var. Hepsi yurt dışında ikamet eden Türk kökenli öğrencilerimizin kültürümüzü tanımaları, anlatmaları, unutmamaları ve yaşamaları için hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerdir. Gelecekle ilgili yol haritamızı belirlerken öğretmenlerimiz şuna da dikkat ediyor. Özellikle iki dilli çocuklarda aynı özellikte, aynı bilgi seviyesinde öğrenci bulmak zor oluyor. Çok farklı gruplardan çok farklı öğrenci gruplarıyla karşılaşıyor öğretmenlerimiz. Dolayısıyla bizim ona göre bir yöntem ve müfredat geliştirmemiz gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışıyor ve orada ki yerli öğrencilerle bizim öğrencilerimiz arasında ki dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aslında bu dezavantajı kaldırmanın en etkili yolu bulunduğunuz ülkenin dilini iyi öğrenmek ve akademik başarınızla size karşı ortaya konulan ayrımcılığı ortadan kaldırmak. Bunu başardığımızda dünyada ki yerimizde daha farklı olacaktır” diye konuştu.

Genel Müdür Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın konferansının ardından Bakanlık yetkilileri öğrencilere burs programını sunum eşliğinde tanıtıldı. Etkinlik sorucevap bölümü ile sona erdi.

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