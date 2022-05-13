Çankırı’da çocuklara trafik kuralları anlatıldı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından 713 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.
713 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Şehit Yücel Karahasan Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere davranışsal bağımlılık, genel güvenlik ve trafik kuralları hakkında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılarak sticker ve kırmızı düdük hediyeleri verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.