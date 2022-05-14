Atatürk’ün evinden alınan toprak ve Türk bayrağı Çankırı’ya ulaştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak ve Türk bayrağı, Çankırı'ya ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak ve Türk bayrağı, Çankırı'ya ulaştırıldı. Yunanistan Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletliler tarafından 5 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak ve Türk bayrağı Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan toprak ve Türk bayrağı, ÇankırıKarabük il sınırında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilcisi Mesut Çınar ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen'e teslim edildi.

Çankırılı bisikletliler Karabük sınırından aldıkları toprak ve Türk bayrağını Tosya sınırında Kastamonu ekibine teslim etti.

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