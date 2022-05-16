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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtıldı

İHA

Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtıldı

Çankırı’da, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtıldı.
Çankırı’da, Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri dağıtıldı. Teslim törenine, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Pati İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 adet spor malzemesi ülkenin dört bir köşesine ulaştırmak üzere yola çıkan tırlardan bir tanesi Çankırı’ya ulaştı. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor malzemelerini düzenlenen programda Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Çankırı Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu’na teslim etti.
Günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, “Kıymetli idarecilerimiz sevgili sporcularımız; Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ana misyonlarından biri de sporun tüm bireylerine ulaştırılmasıdır. Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin de kolaylıkla her çeşit spor imkanına erişebilmesi hedefiyle farklı engel gruplarının kullanımına uygun olan spor malzemelerinin ülke sathında gençlerle buluşması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi gönderilmesi ve bu şekilde engelli sporlarına katılım arttırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okuluna dağıtımı yapılmak üzere voleybol, basketbol, futbol, bocce, goalball, masa tenisi ve benzeri branşlarda olmak üzere spor malzemelerini teslim ediyoruz. Okullarımıza ve sporcularımıza hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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