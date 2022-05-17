Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü

İHA

Çankırı'da, Aile Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.

Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü

Çankırı’da, Aile Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.
Çankırı’da 1521 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için bir araya gelen onlarca vatandaş, “Biz büyük bir aileyiz” sloganlarının yer aldığı pankart ve dövizlerle kent merkezinde yürüdü.
Yürüyüşün ardından Karatekin Parkı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, “Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Bizim medeniyetimizde aile, gerek çekirdek hali, gerek geniş haliyle akrabalık ve hısımlıkla çoğalıp bütünleşir. Hatta dünyada en fazla aile ve akraba odaklı unvan, biliyorsunuz Türklerdedir. Bu zengin yapı zedelendiğinde toplum gücünü yitirmeye başlar. Toplum ve devletin devamlılığı için, bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bu noktada da herkese görevler düşmektedir. Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dahilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçer” dedi.
Aile konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdüklerini söyleyen Yıldırım, “İşte bu nedenlerle Aile Haftası’ndaki asıl amaç, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak olmalıdır. Mağdur olmuş çocuklarımıza, aile ortamı sunmak bizlerin görevidir. Devlet olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan insanlarımızın da bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Bu vesileyle, bütün koruyucu ailelerimiz, gönüllü ailelerimiz ve evlat edinen ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, bizleri şefkatle saran, sevgiyi üzerimizde bir gölge gibi taşıyan, hayata bakışımızı şekillendiren yer ailedir. İşittiğimiz ilk söz, telaffuz ettiğimiz ilk kelime, tattığımız ilk lezzet, dokunduğumuz ilk nesne, gördüğümüz ilk insanlar; hepsi bu çatının altında var olmuştur. Bu çatı altındaki ilişkilerin ve kişilerin sağlıklı, mutlu ve güçlü olması toplumun güçlü olması demektir. Güçlü toplum, güçlü devlet demektir. Güçlü devlet, halkına sahip çıkarak onun refahı, huzuru ve güvenliği için her türlü desteği verebilir. Bu birbirine bağlı zincirin en önemli halkası olarak biz sağlıklı yapıdaki aileyi görüyor ve bu yüzden her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyoruz. Bu duygularla 85 milyonluk büyük ailemizin aile haftasını tebrik ediyor, gelecek güzel günleri uyum içerisinde, hep birlikte inşa etme temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz ...
Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi ...
10 ülkeden gelen ressamlar Ilgaz Dağı’nda buluştu: Ortaya çıkan eserler mest etti
YEREL HABERLER 10 ülkeden gelen ressamlar Ilgaz Dağı’nda buluştu: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.