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ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz önlüklerini giydi

İHA

ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz önlüklerini giydi

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen programda Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi.
20212022 EğitimÖğretim Yılı “Gençlik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sağlık Profesyonelleri Beyaz Önlük Giyme Töreni”, 100.Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan yaptı.
19 Mayıs 1919’un Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde mili mücadelenin ilk kıvılcımının Samsun’da yakılarak Anadolu’yu aydınlatan özgürlük ateşinin yandığı tarih olduğunu söyleyen Dekan Özkan, “Bizler de bu güven ve inançla, 21. yüzyılda gençlerimizin kendi bireysel sınırları içinde sorumlu, duyarlı ve çalışma azmi içinde önemli görevler üstlenerek, ülke kalkınmasına katkıda bulunacağına inanarak Sağlık Bilimleri Fakültemizin öncelikli hedefi ülkemizde sağlık alanında en başarılı fakültelerden biri olabilmek, sağlık ordumuza üstün nitelikli ve yetkin sağlık insan gücü olan genç neferler yetiştirebilmektir” dedi.
Gençlere seslenen Prof. Dr. Özcan Özkan, ”İnsanı odağına alan her meslek kutsaldır. Ailelerinizin büyük emekleri ile oluşan ve sizlerin de ilk günden beri hayalini kurduğunuz kutsal mesleğinize olan vuslat gününüz, belleklerinizde unutulmayacak ilk heyecan olarak kalacaktır. Bizler de sizlerin bu hayale ulaşmanızda duyduğunuz heyecanı yaşıyoruz. Sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve buraya gelirken göstermiş olduğunuz başarınızı yürekten kutluyoruz. Bu vesile ile sizleri bizlerle buluşturan ailelerinize de şükranlarımı sunuyorum. Bugün giyeceğiniz beyaz önlük, ömrünüzün sonuna kadar büyük bir gururla taşıyacağınız, sağlık insan gücü olarak tüm insanlara dil, din ırk ayrımı yapmaksızın dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, alçakgönüllü olmanın, asaletin, saflığın sorumluluğunu taşıyarak insanlığa sunacağınız hizmetin sembolüdür. Bu kutsal mesleğinizi icra ederken önlüğünüzün kirlenebilir ancak vicdani, ahlaki, insani değerlerle tüm insanlara hizmet aşkının sembolü olan önlüğünüzün lekelenmesine alsa izin vermeyiniz. Bu önlüğü, bugün giydikten itibaren yaşadığımız sürece mesleğimizin ahlaki ve etik değerlerine sahip çıkacağınıza inancımız ve güvenimiz tamdır.” Diye konuştu.
Daha sonra öğrencilere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan ve akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Tören müzik dinletisi, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi.,

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