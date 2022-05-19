Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, iki köyde evlerden eşya çalan 6 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçyenice ve Ahlat köylerinde evlerden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, evlerden farklı tarihlerde bakır kazan, alüminyum tencere, hızar motorları, şarjlı matkap ve benzinli su motoru gibi malzemeleri çalan 6 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI

2022-05-19 09:58:20



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