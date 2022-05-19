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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı’da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 Mayıs coşkusu

İHA

Çankırı’da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 Mayıs coşkusu

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından coşkuyla kutlandı.
Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. 7’den 70’e Türk bayrağını alan yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlamaların yapıldığı alanlara koştu. Kucaklama Taşı Meydanı önünde bir araya gelen kalabalık, müzik eşliğinde Hasan Fehmi Göksen Kapalı Spor Salonuna yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sporcuların gösterileri ile program devam etti .
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Sadık Ak yaptı. Ak, “Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne kadar, ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, dünyada söz sahibi olması için çalışan, üreten, mücadele eden herkesi şükranla anıyorum. Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz" dedi.
Törende öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Vatandaşlar, 2 yıldır devam den pandemi sürecinin ardından kısıtlamasız kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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