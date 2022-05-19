Çankırı'da bir yılda 2 bin 47 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da 2021 yılında 2 bin 47 trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2021 yılı karayolu trafik kazaları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, geçen yıl Çankırı'da toplam 2 bin 47 tane trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 439'u maddi hasarlı olarak, 607'si ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi ölürken bin 121 kişi yaralandı.

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