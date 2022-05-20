İstiklal Yolu’nda şehitlere saygı yürüyüşü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Yolu’nda şehitlere saygı yürüyüşü

İHA

İstiklal Yolu’nda şehitlere saygı yürüyüşü

Çankırı’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarından olan İstiklal Yolu’nda "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.
Kurtuluş Savaşı’nda, İnebolu Limanı’na gelen mühimmatların taşındığı İstiklal Yolu’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gazi Üniversitesince düzenlenen yürüyüş, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun Çankırı bölümünde gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Üçoluk Karakolu’ndan Kıyısın köyüne kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından, düzenlenen törende şehitler anıldı.
Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Belki hep beraber biraz önce yürüdüğümüz yolda istiklal mücadelesinin hangi fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini, o zamanın şartları ve o zamanın vasıtalarıyla o yoldan Ankara'ya kadar, Ankara'dan sonra da aslında cephe hattına kadar cephanenin nasıl sevk edildiğini, o zamanın manevi havasını bir nebze olsun teneffüs etmeye çalıştık” dedi.
Düzenlenen yürüyüşte Kurtuluş Savaşı’nda mücadele verenleri andıklarını söyleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, "Üniversite olarak bizim bu milletin her bir değerine sahip çıkma, yaşatma ve yeni değerler üretme adına gayretlerimiz devam edecektir. Bugün İstiklal Yolu ile ilgili birçok çalışma, araştırma yapılmış, Üniversite olarak da bu çalışmaların odağında olmaktan her zaman mutluluk duymuşuz. İstiklal Yolu'nda çekilen sıkıntıların, gayretlerin sonucu elbette bize bir bağımsızlık getirmiştir” diye konuştu.
Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Buluç da, "Türk Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephane kağnılarla bu yoldan cepheye götürülmüştür. Şerife Bacı'nın bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olduğu yol bu yoldur. Bu yolu yürümek elbette Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan aziz milletimizi anlamaya yetmez. Lakin bir nebze de olsa burada yaşananları tahmin etmemizi ve onları anmamızı sağladığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, gerçekleştirilen halk oyunu gösterileri ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da bir yılda 2 bin 47 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Çankırı'da bir yılda 2 bin 47 trafik kazası meydana ...
19 Mayıs resim sergisi ile kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs resim sergisi ile kutlandı
Çankırı’da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Çankırı’da iki yıllık pandemi sürecinin ardından 19 ...
Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Köylerde evlerden hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
Köylere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Köylere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi: 6 gözaltı
Üniversite öğrencileri bu festivalde dondurmaya doydu 10 binden fazla üniversite öğrencisine Maraş dondurması dağıtıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri bu festivalde dondurmaya ...
Eldivan Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Eldivan Gençlik Festivali coşkuyla kutlandı
“Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder” tiyatro oyununa büyük beğeni
YEREL HABERLER “Her Çocuk Sevgiyi Hak Eder” tiyatro oyununa büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.