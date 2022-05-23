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ÇAKÜ'de TÜBİTAK 2237-B proje yazma eğitimi başarıyla tamamlandı

İHA

ÇAKÜ'de TÜBİTAK 2237-B proje yazma eğitimi başarıyla tamamlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından düzenlenen “Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” üç gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerle sona erdi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından düzenlenen ve 2021/3 dönemi TÜBİTAK 2237B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı dahilinde TÜBİTAK tarafından desteklenen “Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” üç gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerle sona erdi.
Eğitimlerde TÜBİTAK (Teydeb ve Ardeb), DPT, H2020, Bakanlık projeleri gibi projelerde yürütme ve değerlendirme süreçlerinde görev almış olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Soner Altundoğan, Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hakan Fehmi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İlker Ercanlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ü. Nihan Tavşanoğlu ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Melike Bilgi Kamaç eğitmen olarak görev aldı.
ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem koordinatörlüğünde 1618 Mayıs tarihleri arasında yürütülen eğitimlerde yedi farklı üniversite/kurumdan 57 katılımcıya, alanında uzman olan ve proje yürütme deneyimine sahip eğitmenler aracılığıyla önce TÜBİTAK ulusal proje çağrıları hakkında bilgiler verdi ve sonrasında çağrılara ilişkin proje yazma süreçleri, bu süreçlerde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi ve bütçelendirilmesi, risk yönetimi, proje değerlendirme süreçleri, gelişme raporu ve nihai rapor yazım süreçlerinde dikkat edilecek hususlar konusunda eğitimler verildi. Başarılı ve başarısız proje örnekleri sunumunun ardından, uzmanlık alanlarına göre ayrılan bireysel proje örnekleri uzman eğitmenler eşliğinde incelenip düzenlendi ve eğitim sona erdi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsediklerini, ülkemizin öncelikli alanlarda ihtiyaç duyduğu yeni projelerin bu eğitimin ardından ilgili programlara sunulacağına inandıklarını ifade etti. Rektör Çiftçi eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederken, tüm katılımcılara devam eden akademik çalışmalarında başarılar diledi. Katılımcıların büyük ilgisiyle oldukça verimli geçen Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi sonunda eğitmenlere teşekkür kursiyerlere de katılım belgeleri takdim edildi.

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